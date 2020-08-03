原标题：以学术资源涵养“四史” 用通俗话语传播“四史”

成立国内首个跨学科社会主义历史研究院；将“四史”学习教育融入课程思政的内涵建设；提升传播能级，让“四史”学习教育融入市民生活……记者日前在华东师范大学采访了解到，该校紧抓关键渠道，让“四史”学习教育更好地融入课堂，融入教学主渠道，提升学生获得感；发挥关键主体作用，支持更多教师成为传播和学习“四史”的带头人；发挥学术研究引领作用，积极为“四史”学习教育提供智力支撑；发挥溢出效应，彰显高校的社会引领作用。

华东师范大学党委书记梅兵说：“以丰厚学术资源涵养‘四史’学习教育，华东师范大学发挥高端学术平台和智库优势，提供扎实的学术和人才支撑，让理论研究者、教育工作者在‘四史’学术研究和学习教育宣讲中担当起学术责任和社会责任，从而更好地实现以史为鉴，资政育人。”

推动“四史”学术研究和资政智库建设

6月28日，华东师范大学社会主义历史与文献研究院组建成立。这是华东师范大学积极响应国家推进“四史”研究、教学和人才培养的急切需求，成立的国内首个跨学科社会主义历史研究院。

“重视学习借鉴历史经验，是当前治国理政的一个鲜明特点。这要求我们高校科研工作者及早做准备，担负起应有的责任和义务，拿出过硬的研究成果。”华东师范大学社会主义历史与文献研究院院长、历史学系教授孟钟捷说。

在华东师范大学，一大批历史学者多年来悉心耕耘，在冷战国际史、中国当代史、改革开放史等研究领域成绩斐然。对现有学术研究团队和文献资料进行整合重组，研究院推出“初心”系列、新中国建国史系列、改革开放史系列、社会主义国家研究系列等多个研究面向，充分整合相关学科的科研教学力量，建设服务大众型的“四史”基础文献数据库。作为新中国组建的第一所社会主义师范大学，学校还将面向全国建设“四史”学习教育高校学生培训平台。

“我们不仅致力于推动学术研究和资政智库建设，更将服务大众的目的摆在首位，普及‘四史’知识，帮助人们认识历史过程，推动历史知识的社会化，形成全民学‘四史’的热潮。”孟钟捷说。

以“四史”拓展课程思政内涵

今年毕业季，华东师范大学外语学院毕业生们收到了一份特别的毕业文创——学院联名的“中华牌”铅笔。小小的铅笔承载了一段民族工业发展史，将铅笔作为毕业礼物是学院“四史”主题毕业教育系列活动之一，引导毕业生在新的人生起点上回望历史，汲取力量。

一方面，生动多样的毕业课、团课、支部活动让“四史”学习教育活起来；另一方面，学校依托丰厚的学术和名师资源，通过顶层设计和制度保障，以“四史”学习教育拓展课程思政的内涵建设。通过进一步深化思政课改革，华东师范大学将“四史”内容有机融入高校相关课程教学，瞄准教师育德意识和育德能力的显著提升，充分调动学生和教师“两个主体”作用，推进“四史”教育进课堂、进教材、进头脑。

前不久，在华东师范大学课程思政暨“四史”教学建设推进会上，学校明确提出，建设更加注重实践的“四史”系列思政选择性必修课程，集合地理、教育、历史、社会学等A类学科的优秀师资打造课程，以“理论+实践”方式带领学生认识中国国土空间、了解区域规划战略、直面中国基础教育、理解改革开放与中国社会文化转型等。

作为以教师教育为特色的高校，华东师范大学还提出，着力培养师范生讲“四史”的能力；同时，服务基础教育，牵手附属学校，在中文、历史、地理、政治等学科领域建设“四史”教育资源库，探索推动“四史”学习教育融入大中小思政课一体化建设过程。七一前夕，在华东师范大学的精心组织下，6位来自不同学段的上海大中小学及幼儿园教师围绕“伟大的起点”这一主题，举办了一场精彩的教学观摩活动，这也是上海学校“四史”学习教育进课堂专场活动。

让“四史”学习教育融入市民生活

“石库门里的革命首创精神”“民众衣食住行的变迁”“社会福利的发展历史”“上海抗战歌曲的兴起、传播与意义”……这是华东师范大学“四史”学习教育宣讲团的专家们开出的学习“菜单”，涵盖95个主题。

这些选题由小见大、深入浅出，让身边的历史“说话”，满足多元化、个性化的学习需求，同时通过线上共享，更加分众化、精准化地提高学习教育实效。

专家宣讲团打破宣讲“以讲为主”的单线方式，让“四史”学习教育走入“寻常百姓家”。在合作打磨全媒体音视频节目的过程中，专家们对每一门课进行再锤炼，以互动带故事、以故事传理论，在每节课中提炼出易于网络传播的“金句”，提升“四史”学习教育的传播能级。

以学术资源涵养“四史”，用通俗话语传播“四史”。华东师范大学出版社推出的“四史”学习书单，都是图文互证的通俗读物，包括将红色文化与海派文化融汇的《红色弄堂》、以日常生活的视角全方位展示延安精神魅力的读本《问道延安黄土地》、精选经典红色纪念地照片的文创型“笔记书”《初心——红色印迹撷英笔记本》等。

梅兵说，目前华东师范大学处于关键的转型期，要将新中国组建的第一所社会主义师范大学建设成为综合性研究型世界一流大学，需要从历史中汲取更多的智慧和力量。

“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”，华东师范大学正在以“四史”学习教育启迪一流大学内涵式发展。记者了解到，学校以“中国一流人才、世界一流人才”为主题开展大讨论，确定卓越育人新规范，形成具体可行的工作方案和评估指标体系，以“强基计划”和“拔尖2.0”为切入点，推动课堂革命，在通识教育、专业教育、学科交叉培养上形成典范，以此带动学生培养模式的深刻变革。（颜维琦）

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