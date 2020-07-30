原标题：中国留澳学生：我们在澳洲这半年

据有关教育机构今年5月发布的报告，中国连续5年为澳大利亚国际学生最大来源国。中国留学生群体为中澳教育和人文交流、为澳大利亚经济发展都作出了很大贡献。此前，中国留学生在澳遇到的最大困难主要是“饮食或生活习惯不适应”“独立生活能力不强”“想家或感到孤单”“缺乏社交或难以融入当地社交圈”等 。但现在，随着新冠肺炎疫情的全球暴发，以及由此引起的国际风云变幻、国家关系波折，中国留澳学生遇到了更大、更多的困难。

6月9日，教育部发布留学预警，提醒广大留学人员做好风险评估，谨慎选择赴澳或返澳学习。7月9日，外交部再次提醒广大赴澳留学人员，“务必做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习；提醒在澳华侨华人注意自身安全防范”并再次敦促澳大利亚方面“采取切实措施维护和保障在澳中国公民的安全和权益”。这是因为，过去一段时间，澳大利亚国内针对华侨华人、中国留学生乃至亚裔的歧视现象层出不穷，其中一些人遭遇暴力袭击，身心健康甚至生命安全受到严重威胁。比如，7月4日，一位南澳大学中国留学生在阿德莱德市唐人街附近遭3名当地男子辱骂、袭击而严重受伤。

身在澳大利亚的两位中国留学生刘同学和谭同学，日前讲述了他们这半年来的感受。

疫情暴发之初，因为澳政府发布禁止持中国大陆护照的人入境的禁令，对当时在国内过春节的中国留澳学生来说，如何返澳继续学业是最大的困难。就读于澳大利亚国立（ANU）大学的大三学生刘同学告诉笔者，疫情暴发后，她较早意识到返澳可能会成为一个“问题”，在澳大利亚禁止中国人入境之前的1月28日就返回了澳洲。与刘同学相比，在布里斯班昆士兰大学读大三的谭同学的返澳之旅就没那么顺利了。2月1日澳大利亚突然宣布禁止持中国大陆护照的人入境，学校又告知如果无法入境就需要申请延期毕业，为了不耽误学业，跟很多留学生一样，谭同学采取了“曲线返澳”的方式：2月底离开北京，在泰国曼谷隔离两周，直到3月中旬才得以入境澳大利亚。

刘同学和谭同学介绍，据他们所知，还有很多留学生最终没能返澳，只能被迫选择延期或休学。

返回澳大利亚之后， 以何种方式继续学业成为一个新的问题。以谭同学就读的昆士兰大学为例，上半学年（2020年第一学期）的课程最开始还是面授的，但随着澳洲疫情加重，面授课程只持续了3周，学校就通知临时放假一周，以调整教学方式；然后再“复课”，之后全部转为线上授课。期中期末考试也改为线上网考。虽然在疫情形势下学生并无选择自由，但谭同学个人认为：“线上教学倒不完全是坏事。网上授课体验感会稍微差一点，没法跟老师面对面。但网课内容可以反复看、听，可供复习的资料比以往多了，学习效果也还可以。”

在目前阶段，随着澳大利亚疫情形势的好转，昆士兰大学正在考虑重新开放线下授课。据谭同学介绍，在即将开始的下半学年（2020年第二学期），学校给出了3种授课方法：线下模式（Internal Mode）、弹性模式（Flexible Mode）和线上模式（External Mode）。其中弹性模式将结合线上线下两种模式，即：在遵守“保持社交距离”规定的情况下正常进行教学活动。刘同学也告诉记者，她就读的澳大利亚国立大学也在考虑重启面对面（face to face）授课方式。

疫情之下，与在世界各国的中国留学生一样，在澳中国学生也都纷纷在朋友圈晒出他们感受到的来自祖国的关怀。比如，刘同学介绍说，由于中国在澳留学生比较多，通过细致缜密工作，中国驻澳使领馆与留学生学联联系，留学生通过在线登记的方式按需申请、获得防疫“健康包”。这不仅让他们感受到祖国的温暖，也切切实实地有助于他们抗疫。

近期澳大利亚一些地区如维多利亚州疫情出现反弹，与疫情初期大不相同的是，各地政府都建议民众出行时要佩戴口罩。但据刘同学观察，中日韩留学生一般都非常注意戴口罩等防护措施，但来自印度、巴基斯坦等地的留学生似乎不是很重视。就澳大利亚本地人来说，可能因为中老年感染者死亡率较高，他们中的不少人会选择主动戴口罩，大部分年轻人却似乎不以为然，出行时仍然不佩戴口罩。

对于中国政府机构多次发布针对在澳留学生、旅行者的安全提醒，刘同学和谭同学都觉得很有必要。他们表示，疫情发生以来出门比较少，感觉当地大多数人对中国人、对亚洲人还是比较友善的，不过当地发生的针对亚裔的歧视性事件也时有耳闻。而且谭同学自己就遇到过：“3月中旬刚返回澳大利亚的时候，有一次我戴着口罩出门，从本地小青年的旁边路过时就被他们骂过脏话。”

说到未来打算，刘同学和谭同学都表示，肯定是希望疫情早日结束，一切恢复正常，原有求学计划不受到太大影响。但在已经发生的事情之外，刘同学的未来求学计划已经受到了很大影响，她告诉记者：“我本来计划从ANU本科毕业以后去美国继续学习，但由于疫情、特朗普政府政策等原因，我现在觉得，对我来说，美国不是一个留学目的地的好选择。”

（王恺祺）

实习生 王恺祺 来源：中国青年报

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