习近平对研究生教育工作的重要指示在高校引发强烈反响

人民网北京7月30日电（孙竞 熊旭 李依环）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就研究生教育工作作出的重要指示，在全国高校引发热烈反响。

高校教育工作者备受鼓舞，也倍感振奋。他们表示，将深入学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，落实立德树人根本任务，面向国家经济社会发展主战场、人民群众需求和世界科技发展等最前沿，培养造就更多德才兼备的高层次人才。

为新时代研究生教育事业发展指明方向

“习近平总书记的重要指示，为新时代加快研究生教育强国建设指明了方向、提供了根本遵循。”中国工程院院士、华中科技大学校长李元元在29日召开的全国研究生教育会议上发言表示，学校将充分利用好抗击疫情这一最鲜活、最生动、最宝贵的素材，培育研究生家国情怀、奋斗精神，坚持立德树人，着力培养“有品德、有品质、有品位”的卓越医学人才。

作为高校代表之一，西安电子科技大学校长杨宗凯也在全国研究生教育会议上作了交流发言。他提到，学校将继续践行“四个服务”历史使命和立德树人根本任务，坚持走以红色基因为魂，以服务国家需求为核，以提升质量内涵为主线的特色研究生教育之路，接续培育电子信息创新型、复合型、应用型高层次人才。

“我们将始终牢记习近平总书记的嘱托，全面落实立德树人根本任务。”中国科学院院士、兰州大学校长严纯华谈到，学校将以提升研究生教育质量为核心，全面深化综合改革、凝练学科方向，致力于培养具有研究和创新能力的高层次人才，为实现科技强国、教育强国的中国梦提供更坚实的人才支撑。

“总书记的重要指示，充分体现了党和国家对研究生教育事业的高度重视和殷切期盼。”中国石油大学（北京）校长张来斌表示，近年来，学校面向国家能源发展战略需求，扎根中国大地，努力构建高水平的育人体系。学校今后将不断深化研究生教育改革创新，培养油气领域更多可堪大用能担重任的高层次人才，保障国家能源战略安全。

“习近平总书记对研究生教育工作的重要指示振奋人心、高屋建瓴，为我国大力发展研究生教育吹响了号角。”北京工业大学研究生院常务副院长孙治荣认为，发展一流的研究生教育是培养社会主义建设者和接班人、培养拔尖创新人才工作的重要组成部分，同时也是建设中国特色世界一流大学的强校之基。

近年来，中国农业大学“科技小院”专业学位研究生培养模式，将实验室建在乡下田间，研究生长期驻守在农村和生产第一线，为打赢脱贫攻坚战贡献了智慧和力量。该校研究生院常务副院长兼研工部部长郭鑫表示，未来学校仍将扎根中国大地，坚持服务国家发展战略，助力打造具有中国特色、国际影响的研究生教育。

华中师范大学研究生院长周宗奎谈到，学校将进一步优化考试招生制度、学科课程设置，促进科教融合和产教融合，着力增强研究生实践能力、创新能力，以一流研究生教育推动学校“双一流”建设。

瞄准科技前沿和关键领域培养领军人才

“新一轮科技革命与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，我们要准确判断研究生教育所处的历史方位，牢牢把握战略机遇。”北京邮电大学校长乔建永表示，要全面深化研究生教育改革，以服务国家为导向，主动对接国家重大战略需求，聚焦核心关键技术突破和解决高新技术产业发展“卡脖子”问题，加快培养引领技术创新和产业升级的领军人才。

中国科学院院士、中国地质大学（武汉）校长王焰新指出，学校将以提升研究生教育质量为核心，在强化学科内涵发展、加强导师队伍建设、完善教师学生评价、严格校风学风等方面共同发力，加大科教融合、产教融合培养研究生力度，着力增强研究生实践能力、创新能力，加快培养服务国家需求、面向科技发展前沿的高层次人才。

“站在‘两个一百年’奋斗目标历史交汇点上，我们将牢牢把握战略机遇，统筹推进‘双一流’建设，推动研究生教育高质量发展。”中国地质大学（北京）党委书记马俊杰说，学校将奋力开创研究生教育新局面，深化研究生培养模式改革，积极促进研究生教育国际学术交流和科研合作，拓宽研究生学术视野，提高研究和创新能力。

中国矿业大学（北京）校长葛世荣表示，面向未来，学校将以建设世界一流能源科技大学为目标，实行创新型研究生教育，把奉献能源事业情怀融入研究生培养的全过程，继续为我国能源工业培养大批高层次人才，成为推动能源革命的强大动力。

沈阳航空航天大学党委书记翟文豹认为，高校应该深刻理解研究生教育是创新驱动发展的动力源和建设创新型国家的重要基石。作为航空类院校，学校将把服务航空、服务国防、助力辽宁振兴作为重要面向，不断推进研究生教育迈上新台阶，为祖国航空航天事业培养更多高端科技人才。

“研究生教育作为教育、科技的最佳结合部，是拔尖创新人才培养的主要途径。”长安大学副校长赵祥模提到，要以培养创新能力和创新精神作为研究生教育的核心工作，大力加强导师队伍建设，推进招生工作改革，优化学科专业结构，完善学术评价标准，建设新型研究生人才培养体系。

培养造就大批德才兼备的高层次人才

“习近平总书记的重要指示，明确了新时代研究生教育事业工作的重点。”中国矿业大学党委书记刘波说，高校必须抓住研究生培养的核心关键，坚持德才兼备，推动研究生教育适应党和国家事业发展需要，必须紧紧围绕国家与行业重大需求，不断深入推进学科专业调整，提升导师队伍水平。

“我校作为全国较早开展研究生教育的高校，将继续以‘打造卓越而有灵魂的研究生教育’为目标。”中国工程院院士、太原理工大学校长黄庆学谈到，将狠抓导师队伍建设，激励和引导广大研究生走进国家重点科研项目中、走进重大工程建设中、走进大型领军企业中，为区域经济发展和祖国现代化建设贡献智慧和力量。

“研究生承担着国家创新创造的重要使命。为国家发展、社会进步培养德才兼备的高层次人才，是高校义不容辞的责任和义务。”河北工业大学党委书记李强表示，学校近年来积极推进研究生培养机制改革，积极与地方企业联合推动科教融合、产教融合，今后仍将下功夫培养适应多领域需要的高层次人才。

北京航空航天大学副校长、研究生院院长黄海军表示，近年来，北航形成了以大项目、大团队、大平台、大成果、大贡献为特色的科教融合人才培养模式。学校今后将进一步深化科教融合，主动服务国家战略需求，努力培养造就大批德才兼备的高层次人才。

“总书记的指示，指明了研究生教育在我国人才培养体系中的地位。”北京大学研究生院常务副院长姜国华谈到，造就大批德才兼备、拔尖创新的高层次人才，是我国迈向现代化国家、实现中华民族伟大复兴和中国梦的重要支撑力量，是新时代研究生教育工作者责无旁贷的使命和光荣的任务。

“立德树人和创新性培养是开创新时代研究生教育新局面的有效路径，应该在今后的研究生教育教学工作中贯彻执行。”北京第二外国语学院研究生院院长郑承军指出，今后的研究生教育教学要创新培养模式，强化科教融合、学科交叉、开放协同，围绕国家战略和事业发展，打造研究生教育教学的培养特色。

中国民航大学是民航行业唯一的本、硕、博各层次人才培养贯通的的高等学府，该校研究生部主任贾宝惠说，学校今后将深入落实立德树人根本任务，以提升研究生教育质量为根本宗旨，推动研究生教育内涵式发展，为实现民航强国建设和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供更加坚实的人才支撑。

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