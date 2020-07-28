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克服“五唯”倾向 高校教师职称改革公开征求意见

2020年07月28日08:23  来源：人民网－人民日报
 

近日，人力资源社会保障部和教育部共同研究起草了《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

根据征求意见稿，深化高等学校教师职称制度改革，将完善评价标准。要严把思想政治和师德师风考核、突出教育教学能力和业绩。同时，克服唯学历、唯资历、唯“帽子”、唯论文、唯项目等倾向。不简单把论文、专利、承担项目、获奖情况、出国（出境）学习经历等作为限制性条件。逐步规范学术论文指标，论文发表数量、论文引用榜单等仅作为评价参考，不以SCI（科学引文索引）等论文相关指标作为前置条件和判断的直接依据。对国内和国外期刊发表论文要同等对待，鼓励更多成果在具有影响力的国内期刊发表。不得简单规定获得科研项目的数量和经费规模等条件。不得将人才荣誉性称号作为职称评定的限制性条件，职称申报材料不得设置填写人才“帽子”称号栏目，取消入选人才计划与职称评定直接挂钩的做法。

在创新评价机制方面，征求意见稿提出分类分层评价、推行代表性成果评价、创新评价方式、建立重点人才绿色通道、完善信用和惩处机制、健全聘期考核机制等。要求科学合理设置考核评价周期，聘期考核与其他考核相互结合。（记者 赵婀娜）

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 12 版）

(责编：郝孟佳、何淼)
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