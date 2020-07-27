原标题：警方通报“女大学生赴青海旅游失联”细节 搜救工作仍在继续

近日，“一名女大学生前往青海格尔木旅游后失联”一事引发网民关注。青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市公安局26日通报称，南京某大学学生黄某某目前仍处于失联状态，多地警方正深入黄某某失联地沿线，积极开展寻找工作。

2020年7月10日，海西州格尔木市公安局治安支队接到上级通知，南京某大学学生黄某某于7月5日乘坐Z164列车由南京至格尔木，于7月9日在青海省玉树藏族自治州曲麻莱县索南达杰保护站清水河西南区域处手机关机并失联，要求协助查找。

根据格尔木市公安局的调查情况，黄某某于7月6日19时54分进入青海省境内，7日4时抵达格尔木市。当日8时，失联人员黄某某乘坐出租车由格尔木市黄河大酒店朝G109国道出发，并于12时到达可可西里索南达杰保护站，出租车司机单独返回，黄某某7日15时到达索南达杰保护站附近清水河区域直至9日18时许在该区域关机。

在进一步调查中，警方发现黄某某曾于7月13日17时07分通过乃吉沟检查站。乃吉沟检查站是西藏自治区那曲市在格尔木市南山口设立的检查站，由于该检查站无视频监控，无法确定本人及所乘车辆信息，警方只能驾车在沿途进行查找，协调西藏沿途各检查站若发现黄某某，立即与格尔木市公安局取得联系。

根据最新情况，7月26日凌晨1时，格尔木市公安局组织救援力量携带救援装备，前往青藏公路沿线不冻泉保护站、索南达杰保护站进行查找，并积极与四川警方、西藏警方、南京警方取得联系，共同开展工作，目前查找搜救工作仍在继续。

当地警方希望广大网友和社会各界如有相关线索，及时向格尔木警方和南京江宁警方提供，争取早日找到失联人员黄某某。同时，有关专家提示，游客在户外活动时要规范、理性、文明，随时留意路边警示标志，切勿冒险进入无人区，遇到突发情况，要及时报警。（记者王金金 周喆）

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