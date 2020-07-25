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“数智时代教师专业发展”校长研讨会在京举办

2020年07月25日21:37  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月25日电 （记者 郝孟佳）“数智时代教师专业发展”校长研讨会23日在京举办。教育部学校规划建设发展中心研究与数据处副处长张智表示，脱离教师谈学生和学校的发展是无本之木、无水之源。教师和校长不仅是未来学校发展的引领者，更是需要不断自我发展的学习者。校长和教师必须具备能在新场景下，运用新技术，不断研发新课程，支持新技术形成教育改革新流程的能力。

张智介绍，今年，教育部学校规划建设发展中心发布了《“未来路线图”实验学校发展指南1.0》。《指南》以数智时代学习者发展为中心，以校长与教师发展、课程和教学创新、学习场景重构、测量评价建设和学习生态融合五个方面作为实验方向，构建了“核心变革层——重点突破层——外延拓展层”三级实验体系，建立高维时空的知识数据世界，勾勒未来学校发展新路径，为新阶段和未来学校的发展提供了新的方向。

北师大学校特色发展与实验研究中心主任、教育部哲学社会科学研究重大项目首席专家楚江亭指出，管理既是科学，也是艺术，教师专业发展需要学校治理，学校治理需要完善制度基础上的多元参与、协商共治。校长们应有顶层设计的办学理念与制度，带领教师“自下而上”进行课堂教学改革、课程整合、教师专业发展等，从而过渡到体制机制改革。

“‘无处不在的学习’将成为一种真正的生活方式。”中国教育技术协会技术标准委员会专家皇晓琳说，疫情作为催化剂，让学习者和教育工作者真正接受数字教育概念，在校学习与在线学习将长期共存。教师对信息化产品的接受度空前提升，云教研、云教学、云协作、云培训等都将趋于常态。

中关村第一小学教育集团校长刘畅认为，未来学校不是另起炉灶，是在当下学校发展的基础上，进行教育反思、教育复盘，期待借助新技术、新方法、新手段，解决大家一直关注的关键问题，以及未来需要应对的种种挑战。

“未来学校是面对它所处的时代，以新场景、新课程、新学习、新流程，培养符合时代要求的高素质人才，因此，我们要探索未来教育场域下的教师专业发展模式。”刘畅说，由于AI、5G、脑科学等新技术的兴起，现有的职业路线在未来会被颠覆。教师作为对孩子最有影响力的人之一，要积极主动应对、拥抱这些变化。在这个过程中，教师专业发展的模式也将发生较大变化，我们要以培养未来学习者为己任，以教师专业发展为驱动力，借助新技术赋能，建设未来学校。

北京十一学校龙樾实验中学校长王海霞表示，教育应该是打开校门、打开边界的，它跟外界结合的越好，才会发展的越好。教育也应该与科技有深度结合，希望能有更多科技界的精英们关注教育、研究教育，通过技术的手段让老师多一双眼睛，也能给孩子们更多支持。

据悉，本次研讨会由教育部学校规划建设发展中心指导，会议采取线下+线上直播形式举行，30位校长在主会场与线上5000位校长教师共探数智时代未来校长与教师专业发展路径。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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