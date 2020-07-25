“中国共产党百年新闻事业寻根之旅”延安站活动举行

人民网讯 7月23日，西北政法大学新闻传播学院举办的“重返历史现场：中国共产党百年新闻事业寻根之旅（延安站）”活动举行。在延安清凉山上，陕北公学旧址前，西北政法大学学子合唱校歌，以情景剧的形式演绎了“老延大新闻班”教学的场景，生动地展示了中国共产党红色新闻教育事业的开端。

据悉，“中国共产党百年新闻事业寻根之旅”活动由中国人民大学新闻学院发起，联合华东师范大学、南昌大学、贵州大学、延安大学、湖北大学、西南政法大学、陕西师范大学、西北政法大学、河北大学九家院校，围绕中国共产党百年新闻事业发展的历史，结合当地红色新闻文化资源特色，按照历史发展时间顺序，分别在上海、瑞金、遵义、武汉、重庆、西安、延安、西柏坡、北京等十地不同空间现场开展视频直播接力，在央视新媒体端等平台同步传递。

西北政法大学新闻传播学院举办的延安站直播，是该活动的第八站。作为党在延安创办的第一所干部高等学校，陕北公学是西北政法大学的前身，西法大学子在延安清凉山陕北公学旧址前开启新中国新闻事业的寻根之旅。活动以追溯延安时期中国共产党的红色新闻教育事业及“老延大新闻班”的建设与发展为中心展开。

在陕北公学校歌歌声中，西北政法大学新闻传播学院祁家睿同学带领观众一起走进1937年的延安陕北公学旧址。直播中通过“老延大新闻班”授课场景的重现向观众展示了“老延大新闻班”当时的办学条件、办学特色等。“老延大新闻班”经历了新闻班初创时期、“野战大学”时期和收复延安后的恢复正常办学时期，在异常艰苦的办学条件下，为党的新闻事业培养出二百余名新闻专业人才。

祁家睿还采访了研究“老延大新闻班”多年的新华社陕西分社原副社长边江，边江表示，“老延大新闻班”是中国共产党的大学新闻教育之开端，今天在旧址回顾“老延大新闻班”的光辉历史，寻根溯源，是对延安精神的继承和发扬，这对当代新闻学子和新闻工作者传承红色基因、进行马克思主义新闻观教育具有重要的现实意义。

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