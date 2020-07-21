天津商业大学：新设智能制造工程等四个新工科专业

人民网北京7月21日电 （记者何淼）天津商业大学（下称天商）作为国内目前仅有的两所以商业大学命名的高校之一，是由原商业部于1980年创建。学校具有极强的商科特色，不仅具有财经类院校设立的经济、管理、法学等商学主要学科，还拥有服务于大商业系统的工科，由此形成了工商融合、文理兼容的商科特色。

学校是天津市一流学科、特色学科群建设单位，国家一流本科专业建设点高校，国家创新创业50强高校，具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。现有59个本科专业（方向），67个硕士点。

近日，学校招生与就业处副处长侯越就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

问题一：请介绍下学校优势、特色专业有哪些？

据了解，学校围绕创新型国家建设和国家京津冀协调发展战略，按照“着力应用、聚焦特色、打造品牌”的专业建设思路，推进专业转型和优质特色专业建设。学校金融学、财务管理、能源与动力工程、旅游管理为国家级特色专业。国际经济与贸易、电子商务、酒店管理（中美合作）入选国家首批一流本科专业建设点。金融学专业为国家级专业综合改革试点专业，食品科学与工程专业为国家第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点专业，能源与动力工程专业为天津市综合改革试点专业、天津市“卓越工程师人才培养”试点专业。

侯越指出，作为一所商科院校，学校的优势学科“工”、“商”兼容，特色专业“文”、“理”均有。天商建校之初共设立四个专业，分别是企业管理（商用信息）、制冷、商业自动化、冷冻工艺4个专业。经过教育部几次专业目录修订，企业管理（商用信息）专业更名为工商管理，属于管理学学科，制冷更名为能源与动力工程，隶属于工学学科。目前，学校的工商管理是省部级重点学科，能源与动力工程是国家级特色专业。

此外，学校坚持国际化办学，培养学生的国际视野，建设两个中外合作办学本科专业，酒店管理（中美合作）专业、财务管理（中澳合作）专业。两个专业授予中外两个学校的学位证书，实现学生不出国门的留学意愿。其中，酒店管理（中美合作）专业为国家一流本科专业建设点，被武汉大学中国教育质量评价中心、中国科学评价研究中心评为中国酒店管理专业大学竞争力排行榜第一名。

问题二：学校今年专业、招生方面有哪些变化？

学校2020年招生规模保持稳定。在全国31个省区市计划招生5556人。近年来，学校积极贯彻国家“支援中西部地区招生协作计划”，为广大中西部地区学子提供了更多走入大学学习的平台和机会，2020年在贵州、甘肃、河南等省份都投放了500人以上计划，希望今年有更多优秀的中西部地区学子通过努力来到天津商业大学。学校录取政策保持了连贯性。学校专业志愿不设分数级差。具体可参加天津商业大学2020年普通本科招生章程。

学校借助原有工科专业优势，2020年经教育部批准，新设四个新工科专业，分别是智能制造工程、新能源科学与工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术，四个新工科专业均依托学校优势特色专业而建，给准备选择天商的考生们一个更多更新的选择。

侯越特别指出，学校2020年继续进行国家专项计划招生，为中西部省份农村地区学子继续提供求学机会。同时，学校构建国家、社会、学校三位一体的奖助学金体系。每年奖助金覆盖60%以上在校学生，确保不让任何学生因经济困难而失学。

问题三：对于新高考地区考生填报志愿和专业选择上您有什么建议？

侯越建议，今年全国共有6个省(市)实施新高考录取政策，“新高考”地区考生首先要关注所在省(市)考试院官网发布的报考政策，同时了解意向高校的录取政策，确保自身报考利益。要关注高校各招生专业的选考科目设定要求，确保个人的选考科目满足所报考高校招生专业的选考要求。

新高考地区考生报考有一个重要的变化就是由以院校为单位进行报考变为以专业或专业组+院校为报考单位。这种报考方式更加注重学生兴趣和专业、职业发展相结合的导向，这种报考方式给予考生更大的专业选择空间，有助于考生未来更好的职业发展。建议考生们要结合自身的兴趣、特长、未来的职业理想去进行专业组选择和报考。填报志愿时将个人专业兴趣、高校优势学科专业、个人高考成绩三者有效结合，合理填报。当考生专业意向不明确且个人成绩较高时，可优先考虑国家一流高校或一些高校中的国家一流学科，获得更高的平台；当考生专业意向不明确且个人成绩具备一定可选空间时，可去深入了解一般高校的优势特色学科专业，选择这些高校的优势特色专业，实现报考利益最大化；当考生专业意向不明确且成绩不具有一定优势时，可根据高校往年录取情况并结合今年报考实际，做好报考志愿梯度安排，防止志愿落空。

问题四：学校毕业生就业情况如何？

侯跃表示，学校近年来人才培养质量不断提升，得到了社会的认可。学校学生就业、创业指导效果显着，被评为天津市普通高校创新创业教育与就业工作示范校、全国创新创业50强高校。学校同时具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格，2020年85.6%推免生被推免到国内双一流高校。

学校积极进行学生就业实习基地建设，与全国多省市行业内知名企业共建学生实习实训基地几百个，为学生实习就业提供更广阔平台，同时与众多世界500强、中国500强、独角兽企业等建立长期合作联系。在中国薪酬网2018年发布的中国大学毕业生薪酬排行榜Top200中，学校毕业生薪酬排名位列118位。

问题五：家长和考生们如何了解学校最新招考政策？

据悉，家长考生们可以通过学校微信公众号、今日头条账号、抖音账号 “天津商业大学本科招生”了解最新招考信息。 此外学校的联系方式下：电话：022-26656785；邮箱：tszsb@tjcu.edu.cn；网址：<http://zs.tjcu.edu.cn/>；地址：天津市北辰区光荣道409号。

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(责编：熊旭)