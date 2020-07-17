《习近平总书记教育重要论述讲义》出版发行

人民网北京7月17日电（孙竞）据教育部消息，为推动教育系统广大干部师生深入学习贯彻、让全社会学习了解习近平总书记关于教育的重要论述，教育部组织编写了《习近平总书记教育重要论述讲义》一书，已由高等教育出版社出版，即日起在全国发行。

党的十八大以来，习近平总书记就教育改革发展作出了一系列重要讲话、指示批示，提出了一系列新理念新思想新观点，形成了习近平总书记关于教育的重要论述。习近平总书记关于教育的重要论述从根本上阐明了新时代中国特色社会主义教育发展方向、道路、方针、原则等一系列方向性根本性战略性问题，以全新的视野深化了对社会主义建设规律、教育发展规律、人才培养规律的认识，开拓了马克思主义教育思想的新境界，标志着中国特色社会主义教育理论发展达到了新高度，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供了根本遵循和行动指南。

《讲义》由导言和九讲构成，对习近平总书记关于教育的重要论述进行了系统深入阐述。全书运用和贯穿马克思主义立场观点方法，内容全面系统，形式新颖活泼，具有可读性、指导性、实践性。在呈现形式方面作了创新，穿插了故事和案例，精选了图片和图表，设置了“习语”和“释义”栏目，运用二维码链接来自权威媒体的音视频资源，同时推荐拓展阅读书目，引导广大读者进行延伸性研读。

教育部已对教育系统使用《讲义》，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于教育的重要论述作出全面部署。《讲义》既是高校相关学科专业和教育系统各级各类培训使用的教材，也是教育系统广大干部师生、全社会特别是各级党政干部的重要理论读物。同时，还将开展《讲义》的翻译出版、对外宣介，贡献教育发展的中国智慧、中国方案。

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