@高考生 东北大学悉尼智能科技学院首次面向全国招生300名

人民网北京7月15日电（李依环）2020年全国高考已经落下帷幕，院校与专业选择成为考生和家长关注的热点话题。日前，东北大学悉尼智能科技学院执行院长、教授、博士生导师史闻博接受人民网专访，介绍了学院相关专业的情况和最新招生政策。

据悉，东北大学悉尼智能科技学院于今年4月经教育部批准设立，由东北大学与澳大利亚悉尼科技大学合作举办，办学地点在河北秦皇岛。目前，学院设有计算机科学与技术、通信工程、应用统计学三个专业，开展本科层次学历教育。学院坚持“国际标准、中国特色、东大品格”理念，旨在引进海外优质教育资源，以中澳双方优势学科为基础，打破传统工程学科界限，融合悉尼科技大学先进教学模式与课程体系，为学生提供世界一流的教育教学资源。

面向全国15省拟招300人 新高考地区限考科目为“物理”

人民网：我们了解到，东北大学悉尼智能科技学院系首次面向全国招生，请您简单介绍今年的招生政策和招录计划。

史闻博：今年4月教育部批准设立以来，学院招生已正式纳入国家普通高等教育招生计划。今年计划在全国15个省市招收300名全日制本科生。其中，计算机科学与技术专业拟招收120人、通信工程专业拟招收120人、应用统计学专业拟招60人。

报考考生须参加普通高等学校招生全国统一考试，学院按照国家普通高校招生录取政策择优录取。对于新高考地区的考生，学院招收考生限考科目为“物理”，希望符合条件的考生根据实际情况积极填报。考生在志愿填报时，可参考2019年东北大学秦皇岛分校相关专业（大类）在各省市录取数据。

特色专业融通中外 注重培养国际化交叉复合型拔尖创新人才

人民网：请您介绍一下学院的特色专业等情况。

史闻博：学院目前设有计算机科学与技术、通信工程、应用统计学三个专业，开展本科层次学历教育。这三个专业在东北大学优势学科的基础上，引进了悉尼科技大学核心课程体系。课程集“融贯中西的课程体系”“ 世界水准的专业课程”“ 国际联袂的教学团队”“ 全程强化的学术英语”于一体，致力于培养国家和区域经济社会发展所需的国际化交叉复合型拔尖创新人才。

对于学院的专业特色，总的来说，可以总结为“4个国际化”：

一是课程体系国际化。学院引进外方专业培养方案、核心课群、教学资源与质量评估标准，全程对标澳大利亚高等教育质量管理与标准署“TEQSA”评估标准，着力打造具有鲜明国际特色的高质量课程体系，对学生学习效果实施全过程、多元化的评价。

二是学院师资国际化。学院师资由东北大学全英/双语课教学名师、悉尼科技大学外籍专家教师，以及面向全球招聘的专业教师共同组成，其中外籍师资不少于40%。学院引进外方高水平专业核心课程达到全部核心课程的三分之一以上，主要专业基础课程与全部专业核心课程均选用国外原版教材，采用全英语授课。

三是教学模式国际化。学院融入PBL项目式学习模式，绝大多数课程采用小班教学，注重课程讲授、分组研讨与实践实验相结合，开设丰富的第二课堂与创新创业训练项目，鼓励和支持学生直接参与专家导师的科研课题。

四是语言学习国际化。学院英语教学专门引入外方高质量学术英语系列课程，由中教和外教联合讲授，营造“沉浸式”的英文学习环境。所引进的学术英语课程体系已得到澳洲高校的广泛认可，完成课程修读并成绩合格的学生，可免考雅思直接申请学院提供的海外留学直通车项目。

“4+0”模式培养学生 “直通车式”渠道助力人才深造

人民网：学生入学后，学院对学生的培养模式、人才的深造渠道是怎样的？

史闻博：对于学生的培养，学院主要采用“4+0”培养模式。在课程设置上，引进悉尼科技大学一流教学资源（教师、课程等）达到全部核心课程的三分之一以上，主要专业基础课程、核心课程均选用国外原版教材，采用全英语授课。学生可通过在学院学习4年实现“不出国就留学”。学生完成学业并满足相关条件后，可顺利获得东北大学本科毕业证书和学士学位证书。

与此同时，学院为有意向进一步深造的学生提供多种“直通车式”的升学机会。目前来说，已确定推行“2+2” 双学士学位与“3+2”本硕连读两种方式。

具体来说，“2+2”双学士学位是指学生在学院完成2年学习后，符合条件者可申请赴悉尼科技大学继续学习2年。完成学业并满足相关条件后，获得东北大学本科毕业证书、学士学位证书及悉尼科技大学学士学位证书。取得优异成绩的学生可直接申请全奖攻读悉尼科技大学及澳洲其他高校博士学位。

“3+2”本硕连读的方式下，学生在学院完成3年学习后，符合条件者可申请赴悉尼科技大学继续学习2年。完成学业并满足相关条件后，获得东北大学本科毕业证书、学士学位证书及悉尼科技大学硕士学位证书。

此外，对于学生的全方位素质发展和培养，学院将专门提供国际职业生涯规划、留学咨询、就业指导、写作中心等服务，为学生提供定制化的学业帮扶与成长辅导。在学生日常管理与服务中体现通识教育、素质教育与养成教育，助力学生全面发展和成长。

(责编：李依环、熊旭)