中央民族大学校长黄泰岩：愿你乘风破浪 炼就无价少年

人民网北京7月8日电 今天上午,中央民族大学在典雅的大礼堂前举行2020年“云毕业典礼”。中央民族大学校长黄泰岩表示,学生们要担使命,为信仰而生,为理想而战;能立命,在大变革时代积极参与变革,引领变革;争朝夕,始终保持奋进的姿态,微笑的模样。

黄泰岩说:“少年的肩膀,必须扛起祖国的未来,这是历史的责任,民族的希望,人民的重托。心中有责,才能为梦想奔跑;拥抱希望,才能心甘情愿负重前行。”

以下为黄泰岩校长题为《愿你乘风破浪 炼就无价少年》发言节选——

亲爱的毕业生同学们、领导们、老师们、校友们、家长们:你们好!

今天,我们在典雅的大礼堂前举行2020年“云毕业典礼”,全体毕业生同学们第一次不用抢票就可以参加全校的毕业典礼,成为师哥师姐眼中“别人家的孩子”;天各一方的我们第一次在云端聚首,成为你们“最in”的民大记忆;毕业生同学们、老师们、校友们、家长们,以及所有关心民大的领导和朋友们第一次这么多人共同见证你们的毕业,成为你们激昂的《青春诗会》。这些无奈中的“小确幸”,将会成为你们未来“话说当年”的“梗”。

同学们,去时雪纷飞,盛夏仍未归。一百多天的遥遥相望,你们从未如此渴望回到“美美与共”的民大校园,我也从未如此渴望,在教室听见以梦为马且行且歌的你们,在实验室看见锲而不舍敢为天下先的你们,在校园遇见白衣飘飘鲜衣怒马的你们。看着屏幕那端的你们,把民大紧紧握进手里,你们深深驻进我心里。我多么希望能够面对面给可爱的你们拨一次流苏,说一声感谢,给一番嘱托,道一句珍重。我代表学校,向今年的毕业生同学们郑重承诺,只要愿意,你们可以回来参加任何一年的毕业典礼,如果需要,也可以为你们补上“高定私藏”的专场。学校将为你们开着一扇门,“一直等待永远青春的归人。”

突如其来的新冠肺炎疫情,威胁了我们的生命健康,打乱了我们的教学生活秩序,干扰了你们的顺利毕业,影响了你们的择业就业,阻挡了你们的集体“回家”,让我们感受到了“雪花飘飘,北风萧萧”的寒意。但是,在这些艰难的日子里,你们,听从党的指挥,遵守国家规定,尊重生命,关爱健康,在疫情期间实现零感染;听从学校安排,遵守网课纪律,尊重科学,求索知识,在防疫的同时完成学业;听从内心召唤,遵守大爱法则,尊重道德,奉献爱心,在防疫阻击战中甘做“最美逆行者”。你们在新冠肺炎疫情的危难之际,经受住了考验,撕掉了标签,成为这个时代奔涌的“后浪”!

在此,我谨代表张京泽书记,代表学校全体教职员工、你们的师弟师妹们、海内外的师兄师姐们,向今年毕业的同学们表示祝贺!向优秀毕业生获得者、到西部到基层工作的同学们表示深深的敬意!向为你们成长辛勤指导和默默付出的老师们、员工们、家长们表示诚挚的感谢!

那些年,已走远,往事浮在眼前。体育场挺拔的大树,记录了你们为祖国庆生的青春汗水;文华楼拥挤的电梯,兑现了你们绝不虚度的青春承诺;理工楼不熄的灯光,映射了你们探求未知的青春梦想;56创夺目的奖杯,镌刻了你们创新创业的青春激荡。你们努力的样子,真美!当然,玉兰树前、紫藤架下失约的最后一个春天,也是留给你们难以忘怀的青春遗憾。亦苦亦甜的民大生活,惊艳了时光,温柔了岁月,随着老师们给你们的“毕业寄”,这些都统统打包进你们今后的行囊,陪你们一路星辰大海风雨兼程。

一切过往,皆为序章。同学们,百年不遇的新冠肺炎疫情,必然加速世界百年未有之大变局,加速中国的现代化进程,加速中国掌握关键核心技术等国之重器,中国从来没有像现在这样把人才作为第一资源,从来没有像现在这样如此强烈地需要你们,依靠你们,期待你们。你们是互联网的原住民,是富有自立自信的新一代,是科技加速迭代中的“原生代”,你们拥有能够快速适应变化的时代基因。在这个充满重大机遇与挑战的新时代,愿你们,乘风破浪,披荆斩棘,练就无价少年。为此,我给你们三点建议:

担使命。为信仰而生,为理想而战。一是坚定信仰。少年的心中,必须拥有信仰,这是精神的支柱,力量的源泉,前行的动力。心有所信,方能致远;天降大任,注定不凡。如果没有信仰,你的灵魂就将无处安放。二是勇于担当。少年的肩膀,必须扛起祖国的未来,这是历史的责任,民族的希望,人民的重托。心中有责,才能为梦想奔跑;拥抱希望,才能心甘情愿负重前行。如果辜负重托,你拿什么成为中国崛起的力量担当!三是不惧困难。少年的胆魄,必须敢于逆流而上,这是自然的规律,发展的现实,未来的要求。不乱于心,才能攻坚克难;有勇有谋,才能化危为机。没有经历苦难,你如何能够化茧成蝶。敢,你们有万丈光芒!

能立命。在大变革时代积极参与变革,引领变革。一是敢于变革。少年的自信,必须来自坚持与时俱进,这是时代的要求,历史的证明,变革的前提。拥抱变革,才能拥有未来;拒绝变革,就会落后于时代。惟有变革,才能立命。二是选准赛道。少年的自立,必须植根于核心竞争力,这是丛林的法则,立命的根本,竞争的法宝。选对赛道,就如同特斯拉逆袭丰田;选错赛道,就像尼康被手机“跨界打劫”。学会选择,才能立命。三是敢于超越。少年的自强,必须来自超强的能力,这是跟随的耐力,并肩的实力,引领的魅力。超越对手,才能成为强者;超越自我,才能强者恒强。不断超越,才能立命。青春没有地平线,世界等你们去改变!

争朝夕。始终保持奋进的姿态,微笑的模样。一是珍惜时光。少年的春天,必须是用来播种的,这是春天的呼唤,季节的必然,生命的节点。只有与时间赛跑,才能不被时代淘汰;只有与时间并跑,才能与时代同向同行。天下武功,唯快不破。二是奋力拼搏。少年的夏天,必须是流泪流汗的,这是过河的艰辛,爬坡的艰苦,过坎的艰难。只有经历,才能增加生命的厚度;只有拼搏,才能增加生命的密度。一生太短,一瞬好长。三是对标对表。少年的秋天,必须是赶来收获的,这是播种的结果,时间的检验,付出的回报。人生短暂,经不起挥霍和懈怠。

同学们,最后请允许我以歌曲《少年》中的话结束今天的致辞:

我还是从前那个少年,时间只不过是考验,种在心中信念丝毫未减,面前再多艰险不退却,Say never never give up! Like a fighter!

同学们,有母校为你们做坚强的后盾,放心去飞,勇敢去追,加油!奥利给!

