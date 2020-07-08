又是忘带准考证！这里上演13分钟急速“快递”

新华社太原7月7日电（王菲菲 李紫薇）7日上午9点06分，随着警察的摩托车飞速驶入学校大门，人群中传来欢呼声，“06分！孩子能考！”

2020年高考的首场考试，山西省实验中学解放路校区高考考点的众多老师、家长和警察，跟着一位忘带准考证的考生经历了揪心13分钟。

上午8点53分，开考倒计时7分钟，一位考生跑出校门，声音颤抖着向在此处执勤的山西省太原市公安局交警支队杏花岭大队交警求助：“我，进不去，忘带准考证了！”

场外等候的家长和老师一阵躁动，一位本要离开的家长听闻又折返回来，向他投去关切的眼神。人群中不时有人大声报时，因为按照规定，考生迟到15分钟后不得进入考场。

考点工作人员说，在候考室等候时，这名考生情绪激动，急得连话都说不清楚。

考点外执勤的交警随即通过对讲机与准考证所在的北中环附近的民警联系，让其迅速前去取证。8点58分，交警对讲机内传来已经拿到准考证的消息，考点外等候的老师拨通了候考室老师的电话：“警察拿着准考证了，请您平复一下孩子的情绪。”

同时，学校保安和其他警察打开考点大门，协调校内关卡，确保摩托车能直接驶入。

9点06分，在众人关注的目光下，带着准考证的民警骑着摩托车快速驶入山西省实验中学解放路校区，直接将准考证送到考生手中，此时距离封闭考场还有9分钟。

山西省太原市公安局交警支队杏花岭大队勤务副大队长杨超翔说：“到了考场才发现没有带各种证件的情况每年都会发生，我们所有人会相互配合，已经磨合得很好了，争取不让孩子因为一次失误遗憾终身。”

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