国务院联防联控机制联络组调研检查湖北高考考点准备等工作

国务院联防联控机制联络组近日先后赴湖北省武汉市、黄冈市等地调研检查高考考点准备等工作情况，督促落实好各项防控要求。

联络组先后来到黄冈市黄冈中学、黄州区第一中学和武汉市第二十三中学等，现场检查高考考场周边环境、考场防疫、安全保密、考场管理、餐饮卫生、应急预案准备等情况。联络组指出，高考是我国社会生活中的一件大事，关系国家人才选拔，关系社会公平，关系广大学生和家庭切身利益。湖北省作为前期疫情防控重点地区，与全国同步举行高考，准备工作更加繁重，面临的困难挑战更多。要坚持健康优先、生命至上，严格按照国家、省、市高考组考防疫工作方案和实施办法，落实落细高考防疫10条关键举措，以最严格的措施加强考试防疫，以最严厉的手段确保考试安全，以最严谨的态度优化考试服务，确保“健康高考、公平高考、平稳高考、温馨高考、诚信高考”。要做到防疫培训全覆盖，确保每位考生和考务人员熟知防疫知识，掌握必要技能。要针对湖北省近期强降雨天气细化专项预案，确保未雨绸缪、有效处置。

联络组强调，学校是常态化防控的重点场所，继5月至6月高三、初三以及高校毕业年级学生返校复课后，近期湖北各地市高中、初中阶段非毕业年级将陆续返校复课，大中小学和幼儿园秋季学期也将如期开学。湖北省、武汉市要将师生健康放在第一位，时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行“日报告”“零报告”制度，严格落实“五有三严”，强化全流程防控，保障教育教学秩序全面恢复。要深入开展新时代校园爱国卫生运动，提升学生健康素养，引导广大师生培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 02 版）

(责编：郝孟佳、何淼)