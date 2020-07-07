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“提质”学生会 “增效”为同学

中青报·中青网见习记者 杨宝光

2020年07月07日08:34  来源：中国青年报
 

　　“你认为哪种类型的学生活动重复率过高？”“你每周参加学生活动的频率大概是多少？”“你认为我校学生活动还有哪些待改进的地方？”2019年11月5日，一份“关于学校相关部门安排学生活动过多情况调查”的电子问卷在江西财经大学的消息群中发出。截至当晚9时，仅4个小时就收到4538份有效问卷。

　　“加强学生活动的针对性和创新性”“对于同性质的重复活动进行合并同类项”“明确学生活动的导向”等上千条意见建议经过学生会汇总梳理后，形成八大类解决措施。

　　一周之后，该校党委书记王乔收到“江西财经大学学生会关于学校相关部门安排学生活动过多情况调查”的报告。学生活动精简提质增效、校属职能部门联席联动等建议举措被纳入校党委“不忘初心、牢记使命”主题教育专项调研“立行立改”的研究范围。

　　2019年，江西财大学生会通过一系列改革让学生会工作减负提质增效。该校学生会主席王鑫琪说：“学生会是为同学服务的学生组织。作为学校与同学之间的桥梁纽带，搭建服务同学成长的青春舞台，我们义不容辞，这也是职责所在。”

　　提你所想，“案”你所需

　　2019年9月，该校第十九次学生代表大会召开，学生会设立提案委员会作为常任代表委员会专设机构，进一步充实学生提案制度。

　　学代会现场，5个学院提出思想政治引领、校园体育健康和学术科技创新3个方面的提案，并以情景剧的形式呈现，得到在场200余名学生代表的认可。

　　在实践中，江西财经大学学生会探索出学生提案制度“双线并行、四步共举”的流转机制，即学代会学生代表提案与学代会闭会期间校园提案大赛“双线并行”，提案收集、完善、转交、反馈“四步共举”。

　　学生提案来自学生，一点一滴汇成美好校园。针对校园照明亮度不足的提案，学校及时修缮，让光照无死角；针对食堂点餐拥挤、就餐拥挤、餐具回收拥挤的“三挤”提案，学校研发点餐App解决实际困难；有提案称，小组讨论只能去奶茶店，于是学校联系物业，整理出寝室楼公共空间，打造学习研讨室；还有提案称“图书馆书山书海难寻书”，于是“智慧图书馆”上线，让学生借书更轻松……

　　“举办校园提案大赛就是为了让全体同学都有传递诉求的通道，同时以比赛的形式进一步确保提案质量，连续7届的提案大赛也成为校园权益服务传声筒的品牌。”提案委员会高鹏说。

　　强化引领，深化联动，打造大舞台

　　2019年11月，江西财经大学举办第十六届“挑战杯”竞赛成果分享会。会上，全国特等奖项目指导教师和4支国赛获奖队伍成员讲述参与“挑战杯”竞赛的精彩故事。

　　作为该校“挑战杯”训练营系列活动的启动仪式，竞赛成果分享会向全校同学传递出崇尚学术、尊重科学的价值导向与敬业乐群、臻于至善的“江财大学精神”。

　　此次分享会的举办也是该校学生会“校院联动”工作机制的一次探索与实践。

　　从2019年10月起，该校学生会将过去学生活动由固定部门承办的传统模式改变为“校院联动”机制，即活动项目招标制，由学院招标承办校级活动项目，给予全校同学更大的锻炼舞台。

　　不仅如此，校学生会常态化召开“校院联动团学骨干联席会”，校院学生骨干共商学生会重大事项、共议学生活动精简增效、共建“校院联动”具体制度、共促校院学生骨干工作流动，与全校同学共享成长成才新成果。截至目前，全校16个学院已通过“校院联动”工作机制举办10余场校级大型活动，“院际互动”的良好局面逐渐形成。

　　“校院联动让同学们在校级活动中拥有更多机会，其规范性与全面性得到传递。校院联席会议进一步优化了导向与引领，确实一举两得。”信息管理学院学生会主席陈权说。

　　突出使命，加强监督，净化强肌体

　　“这次井冈山之行不仅净化思想、提升觉悟，还让我开拓了思路、收获了友谊。”该校“江财之星”大学生骨干培训班第二批赴井冈山革命教育基地学员、国际经贸学院学生施文鼎说。

　　2019年，该校学生会在校团委指导下创新学生骨干培养模式，招收201名大骨班成员，分3批上井冈山实践学习，形成理论授课、实践探索、志愿服务和课题研究“四位一体”的课程体系，培养有使命、有担当的学生骨干。

　　为了加强财务管理并提升透明度，学生会制定相关规范，并对经费使用情况进行监督。“监督工作涉及面广泛、种类繁复，客观上存在一定困难。”该校会计学院负责监督工作的李尹翠告诉记者：“但全校学生组织自我监督的意志坚定，又有同学们的支持与理解，极大推动了监督的全覆盖。”

　　监督规范绝无终点，学生会进一步加强常代会监督委员会的职能。从学生骨干的工作作风到学生会日常工作、大型活动，再到活动招标制中主席团的审议过程，监督委员会实现全过程、各领域覆盖。与此同时，监督热线和监督通道二维码随每场活动通知一起发布，监督更加透明高效。

　　“随着新时代高校学生会深化改革不断推进，校党委将给予更多组织保障，校团委也将进一步梳理学生会工作中的机遇与挑战，持续推动改革，实现问需问策问效于青年、共识共行共创于江财的目标。”江西财经大学党委副书记蒋金法说。

　　中青报·中青网见习记者 杨宝光 来源：中国青年报

(责编：何淼、孙竞)
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