致2020高考的你：你不是一个人在战斗

亲爱的同学们：

今天，你们走进了2020年高考的考场，迎接人生中第一次重要的考验。

首先，我祝你们心想事成，金榜题名！

2020年的岁月注定成为一段非同寻常的历史，在离高考只有4个多月的关键时刻，突如其来的新冠肺炎疫情在我们身边“零距离”地暴发了。疫情让江城武汉一下子成了全球关注的焦点、舆论风暴的中心。这是多少年来最艰难的一届高三：在最紧迫的高三冲刺时刻，我们遭遇了人类历史上罕见的流行性疾病，遭遇了新中国历史上首次封城，遭遇了40多年来高考第一次被延期。

在那段被称为“至暗时刻”的日子里，在“居家也是作贡献”的70多天里，我们都在心里默念：武汉加油！湖北加油！中国加油！

这场战“疫”让我们深切地体会到，每个个体的小小愿望，都与宏大的时代语境息息相关。疫情或许打乱了我们的生活节奏，但也给了我们一个重新审视未来的机会。

及至今日，虽然我们国内疫情已基本稳定，但国外不少国家仍处于暴发期，全球确诊病例已经超过1000万例。

此次防疫抗疫,不仅让我们读懂了在大自然面前，生命是渺小的，心存敬畏，方能行有所止，也让我们读懂了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，读懂了“天下兴亡,匹夫有责”的责任担当，读懂了“一方有难、八方支援”的中国力量，读懂了“不屈不挠，众志成城”的中华民族精神，读懂了“岂曰无衣，与子同裳”“山川异域，风月同天”的人类命运共同体理念。

你们当中多数人出生于2002年，出生后不久就懵懵懂懂经历了“非典”。被称为是“生于非典，考于新冠”的一代。也许有人哀叹自己生不逢时，其实，一路风雨兼程固然艰辛，但是未经风雨的成长难免稚嫩，历经磨难才能成就大智大勇。

艰难困苦，玉汝于成。

历经磨难，我们应当还原生命的真实——敬畏生命，珍惜时光；生而独行，弘毅致远。

一个有希望的民族离不开英雄，一个有前途的国家离不开先锋。回望当初，疫情暴发速度之快，传染性之强，其汹汹之势远超想象，几十万人需观察和隔离，数万人被确诊，上万人身患危重症。沧海横流方显英雄本色，钟南山、李兰娟院士奔赴武汉，白衣天使逆行赶赴救护前线，人民军队冲向抗疫战场，多少人为资源统筹、调度、保障操碎了心；多少人为社会组织、管理、稳定费尽了神；多少人为研究病毒，研判疫情，研究医治方案，研制药品而绞尽脑汁；多少人为生活保障和患者心理安慰精疲力尽；多少人夜以继日、废寝忘食；多少人带病坚守；多少人前仆后继，以命相搏。

此时此刻我们能相对安全，是因为那些善良勇敢的人们用信仰、心血、毕生所学甚至生命在支撑着、奉献着、战斗着、牺牲着。他们筑起了防线，挡住了风雨。我们可能无法一一记住他们的名字，但应传颂他们的事迹，弘扬他们的精神。更应该立志成为他们中的一员。未来的中国要靠一代代年轻人前赴后继。我们每个人都要有自己的责任与担当，要与国家同呼吸共命运。

多难殷忧新国运，动心忍性希前哲。

此次疫情更应让我们认识到：读书是一种责任，奋发才能够强国。

亲爱的高三学子。请你铭记这段历史，并将万众一心、众志成城的中国精神，继承起来，弘扬下去，增进责任意识、担当意识，让自己足以浩瀚、足以长才、足以强大！今天，我们还在民族英雄和逆行者的庇护下成长，将来，你要成为他们，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平！

在这场被世界卫生组织定义为“国际关注的突发公共卫生事件”面前，我们更加清晰地意识到了人类在自然面前的渺小，意识到守护百姓安康、解除民族疾患、实现国家富强，需要更多基础学科研究者付出更加持之以恒的努力。而你们即将面临的高考就是激励和助推有志青年更好成长的契机和平台。

青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。

高考虽然说是一场看不见硝烟的战争，但是你要相信，你不是一个人在战斗。备战高考是很苦很累的事情，考前适度的紧张和压力是在所难免的也是正常的。因此，希望你要调节好心态，正确地缓解和释放这种压力。

我相信面对高考，你们已经准备好了。祈愿你们执的是自信之笔，答的是满意之卷；写的是高分之字，考的是幸运之篇；做的是如意之题，挥的是称心之汗；吹的是成功之号，打的是胜利之战。

祝你们成功！

祝你们一路繁花，前程似锦！

来源：中国青年报

(责编：何淼、孙竞)