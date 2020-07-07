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逐梦 启航(高考2020)

2020年07月07日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　6日，呼伦贝尔市大杨树镇大杨树站，大杨树二中的校长送考生上火车。
　　康 健摄（人民视觉）

　　5日，武汉市育才高级中学，同学们抬起语文老师张勇军，感谢师恩。
　　金思柳摄（人民视觉）

　　6日，湖南省衡阳市衡阳县第一中学送考现场，同学们相互击掌鼓励。
　　曹正平摄（人民视觉）

　　7月6日9时30分，内蒙古自治区呼伦贝尔市大杨树镇大杨树站站台上，500多名考生和家长登上K5117次“共青团号”高考专列，前往135公里外的鄂伦春自治旗阿里河镇参加高考。

　　每年，大杨树镇的考生们要到阿里河镇参加高考，中国铁路哈尔滨局集团有限公司连续18年开行的这趟高考专列，为考生提供了很大方便。

　　7月7日，2020年高考拉开序幕。在做好疫情防控工作的同时，各地采取多种方式为考生做好服务保障。

　　辽宁省首次将人工智能技术应用到考试行为分析中，对所有考场的视频文件进行分析判断，检测疑似违规行为。考务工作人员将对系统检测出来的疑似违规行为进一步甄别判断，并依据相关规定做出处理。

　　湖北省武汉市为高考考生统一配备印有“武汉高考”字样的专用口罩，并首次在所有考点配备应急电源，确保极端天气下正常供电。重庆市组织1600余辆“雷锋的士”，为考生提供“一对一”“点对点”免费服务，并准备了口罩、消毒液、矿泉水、防暑清凉药等物品。

　　（综合本报记者郝迎灿、辛阳和新华社报道）

　　


　　《 人民日报 》（ 2020年07月07日 12 版）

(责编：马昌、何淼)
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