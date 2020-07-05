人民网>>教育

从“应需之举”到“应时之变”（行与思）

李凌艳

2020年07月05日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　临近期末，这个特殊的学期即将结束。回首这个学期，从疫情之初“停课不停学”的线上学习，到部分省份返校复学，孩子们回到校园开展线下学习，再到多所学校探索线上线下相结合的混合式教学，如何适应互联网发展与疫情防控常态化的需要，实现线上和线下教育的深度、有效融合，正逐渐成为广大教育工作者面前的一道严峻考题。

　　转变观念是重中之重。每一位教育人需要重新思考和打量对于学习时空的认知。随着线上教学的深入开展，教室、学校已经不再是学习发生的唯一场域，互联网为教育教学提供了多元可能。当线上资源越来越丰富，学生学习资源选择能力的培养就变得至关重要，一旦学生们具备了这种能力，资源的高度适切性可以让学习随时随地发生。

　　把教育的主动权交回给学生，也成为迫切之需。把学习的能力给到孩子，是近年来教育改革关注的话题。疫情防控中，较长时间的居家学习让广大教育工作者清醒地看到，教师固然是决定教育效果的主要力量，但学生的自主学习能力才是影响其学习效果和全面成长的关键因素。未来，我们必须集中更多智慧与力量，让孩子们具备自我规划的意识和能力，进行有效的自我管理。只有当教师从知识的传授者、课堂的掌控者转变为学生成长的对话者、学生主体性学习的支持者、学习活动的设计者和信息化教学的实践者时，教育才能真正实现教学之间的有效互动、线上线下的有效整合。

　　当然，线上线下教育的深度融合还需学校和家庭通力协作，需要教师和家长在学习时空的融通中找准不同定位，各司其职、各注其力。

　　从适应性调整，到基于技术发展的深层次变革，线上线下教育的“无缝对接”，正从“应需之举”转变为“应时之变”，也必将为教育改革发展注入新的活力。

　　（作者为北京师范大学教授、教育部基础教育质量监测中心副主任）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月05日 05 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved