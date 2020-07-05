从“应需之举”到“应时之变”（行与思）

临近期末，这个特殊的学期即将结束。回首这个学期，从疫情之初“停课不停学”的线上学习，到部分省份返校复学，孩子们回到校园开展线下学习，再到多所学校探索线上线下相结合的混合式教学，如何适应互联网发展与疫情防控常态化的需要，实现线上和线下教育的深度、有效融合，正逐渐成为广大教育工作者面前的一道严峻考题。

转变观念是重中之重。每一位教育人需要重新思考和打量对于学习时空的认知。随着线上教学的深入开展，教室、学校已经不再是学习发生的唯一场域，互联网为教育教学提供了多元可能。当线上资源越来越丰富，学生学习资源选择能力的培养就变得至关重要，一旦学生们具备了这种能力，资源的高度适切性可以让学习随时随地发生。

把教育的主动权交回给学生，也成为迫切之需。把学习的能力给到孩子，是近年来教育改革关注的话题。疫情防控中，较长时间的居家学习让广大教育工作者清醒地看到，教师固然是决定教育效果的主要力量，但学生的自主学习能力才是影响其学习效果和全面成长的关键因素。未来，我们必须集中更多智慧与力量，让孩子们具备自我规划的意识和能力，进行有效的自我管理。只有当教师从知识的传授者、课堂的掌控者转变为学生成长的对话者、学生主体性学习的支持者、学习活动的设计者和信息化教学的实践者时，教育才能真正实现教学之间的有效互动、线上线下的有效整合。

当然，线上线下教育的深度融合还需学校和家庭通力协作，需要教师和家长在学习时空的融通中找准不同定位，各司其职、各注其力。

从适应性调整，到基于技术发展的深层次变革，线上线下教育的“无缝对接”，正从“应需之举”转变为“应时之变”，也必将为教育改革发展注入新的活力。

（作者为北京师范大学教授、教育部基础教育质量监测中心副主任）

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 05 版）

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