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以最严举措护航高考是使命也是期望

2020年07月03日09:01  来源：北京青年报
 

高考公平不仅关系到1000多万考生的前途命运，也关系到1000多万个家庭的希望与幸福，关系到社会正义与国家教育形象。各地要扛牢捍卫教育公平的责任，大力消除高考舞弊空间，严格限制和规范高考加分，保障高考评卷工作公平公正科学规范，营造公平有序的招生环境，确保让每个考生在起跑线上公平竞争。

2020年全国高考报名人数1071万，比去年增加40万。教育部门会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位提出，要求以最高标准、最严举措，严格做好疫情防控常态化特殊形势下高考防疫、考试安全、考生服务、招生录取等各项工作，确保实现“平安高考”“阳光高考”“公平高考”。

再过几天就是今年高考时间。教育部发文明确四个“最严”——以最严格的措施，加强考试防疫；以最严厉的手段，确保考试安全；以最严谨的态度，优化考试服务；以最严密的程序，保障招生公平。四个“最严”旗帜鲜明，直达人心，展现了考生、家长及公众期待的高考管理和服务水平。

长期以来，高考已经形成一套成熟的组织运作方式，然而由于受疫情影响，今年高考无法简单沿袭往年的经验和操作。在极短的时间内，解好“疫情下的高考”这道新题，本身就是巨大挑战。必须用最严格的措施加强考试防疫，才能确保高考正常进行，保障考生等人员生命健康。这是实现“平安高考”的重要内容。按照考前、考中、考后防疫要求，目前各地的部署安排都比较到位。

今年高考是一次“特殊高考”，除加强防疫外，因考试时间延后一个月，部分地方考生面临高温酷暑或极端天气，且高考时间适逢工作日，面临较大的出行压力等。所以，各地要以最严谨的态度优化考试服务，尽最大努力保障“特殊高考”顺利完成。

如何确保高考公平，是各方最为关注的问题之一。对此，教育部门既要在考试环节做扎实工作，包括确保试题试卷安全保密、严厉打击考试舞弊、切实加强考场管理等，也要在招生环节严格依法办事，以扎紧制度笼子、坚持“阳光招生”、加大违规查处，彰显以最严举措“护航”高考公平的决心。

其中，要求高校认真开展新生入学复查，对违规新生取消入学资格并严肃处理。虽然这是相对“滞后”的措施，却至关重要而必不可少——某种意义上说，这是确保高考公平的最后一道关口，必须把严把好。从以往发生的多起学生违规入学案例来看，最后一道关口失察或失守，是导致部分学生违规入学者得逞的原因之一。

可以说，今年提前部署护航高考的四个“最严”举措，既是教育部门和相关职能部门、地方政府及相关考务人员的责任与使命所在，也体现了广大考生、家长以及社会公众的期望和要求。作为四个“最严”的具体实施者，各地教育部门、相关职能部门、中学和高校等，要根据各自职责细化责任落实，提前做好做足应对各种情况的准备，确保考前、考中、考后相关监管及服务工作不打折扣。

护航今年高考，四个“最严”措施已经全面部署，各地需要拿出更具体、细化的地方版“最严”措施。以北京为例，据北京市教委新闻发言人介绍，今年要重点做好“严格落实疫情防控措施，确保健康高考”“加强人文服务，确保温馨高考”“严密组织实施，确保平安高考”三方面工作。这是根据当前北京特殊情况确定的三个重点，也是考生和家长期待的高考服务保障安排。

高考公平是社会公平的重要基石。高考公平不仅关系到1000多万考生的前途命运，也关系到1000多万个家庭的希望与幸福，关系到社会正义与国家教育形象。以“最严”政策措施护航高考是必须完成的任务，一些措施即便再严格一些也不为过。各地要扛牢捍卫教育公平的责任，大力消除高考舞弊空间，严格限制和规范高考加分，保障高考评卷工作公平公正科学规范，营造公平有序的招生环境，确保让每个考生在起跑线上公平竞争。（北京青年报特约评论员）

(责编：孙竞、熊旭)
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