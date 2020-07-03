中文教学模式转变下的应对之路

已近半百之年，时间之于我，似乎总是飞逝。令世界难以忘怀的2020年上半年已经过去，期待下半年中，“疫情”“口罩”“隔离”“居家办公”等热门词汇能逐渐远离我们。

突如其来的变化

今年1月17日，忙完奥地利维也纳大学孔子学院中国新年招待会，我准备回国休假。几天后，突然看到国内疫情严重的消息。隔天到孔院办公室，外方院长李夏德教授表示担忧，询问我是否如期回中国。做事有些古板的我，还是决定按计划回国。与孔院同事吃过了除夕饭，中国农历大年初一，我登上了回京的航班。彼时，我不会预料到这将会是一场影响全球的疫情。

回国休假的目的是陪陪先生、探望父母和亲人。因担心交通工具的健康风险，考虑到先生春节后还要上班，1月29日我开车回到大连。那时，全国不少地方已启动了重大突发公共卫生事件一级响应。虽然原定2月29日返回维也纳的航班取消了，但我考虑到3月初孔院夏季学期将开始，2月17日，我回到北京，最终改签了3月2日的航班，从德国慕尼黑转机回到维也纳。

没有料到，就在中国疫情防控逐渐好转时，欧洲疫情暴发了。回到维也纳后，按照相关规定，我需要进行14天的自我隔离。

线上中文教学初尝试

3月11日，根据奥地利政府疫情防控相关措施，维也纳大学宣布停止面授课程。

刚开始一周教学活动的孔院遵循大学安排开始了线上教学。除少数学员因年龄和网络原因延迟到冬季学期，有130多名学员继续选择了线上中文课程。中方教师克服了网络平台缺陷、网速不稳定和心理压力增大等困难，顺利完成了夏季学期课程。为激发学员的中文学习热情，孔院还开设了“汉语学习一点通”“唱中文”等中文学习辅助项目，在脸书和微信等平台上进行推广。在此期间，孔院举办了线上2020年奥地利地区汉语桥比赛，为“维也纳儿童大学”录制了线上中文课程，设计了“我们与您同在”的文化项目。

随着疫情防控逐渐向好，自6月15日开始，维也纳基本恢复了以往的生活。6月25日，孔院召开了夏季学期的第一次线下全体会议，对夏季学期进行了总结，同时为即将离任的汉语教师志愿者送行。

增加了很多学习机会

学期中，我们为学员们留了一篇命题作文“疫情与我”，请大家说说疫情如何影响了各自的生活。

回首这半年，我也在想，疫情对我影响很大吗？是，也不是。

虽然因为疫情的暴发，改变了习惯性的生活：不能与家人团聚，不得不在线上开展中文教学和工作，有些时候也会感到焦虑，不能有说走就走的旅行……但不变的是亲情仍然在，工作照常进行，也会突然发现身边有很多美景，甚至有很多惊喜一直在等待自己去发现。

于我而言，疫情中最大的收获是增加了很多学习机会：为了线上中文教学，学会了各种教学工具的使用，学会了编辑视频课件；参加了各类线上会议和培训，不断充实自己。

电影《阿甘正传》有一句台词：“人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一块是什么味道。”在人生的旅途中，有些时候我们会面对很多不确定，而不改变初心，不断充实自己，做力所能及的事情，坦然以“不变应万变”，你会发现生活一直很美好！

（作者系奥地利维也纳大学孔子学院中方院长）

(责编：孙竞、熊旭)