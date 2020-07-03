教育部要求认真开展新生入学复查 对冒名顶替者坚决取消入学资格

今年全国高考报名人数1071万，比去年增加了40万。面对疫情防控常态化等特殊形势，教育部门会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位强调，要加大对违规招生的监督检查力度，坚持发现一起、查处一起、零容忍。同时，认真开展新生入学复查，对弄虚作假、考试舞弊，骗取加分资格或企图冒名顶替的新生，坚决取消其入学资格并严肃处理；对报到入学的取消其学籍，不予新生学籍电子注册；同时配合公安、纪检监察等部门一查到底，依法依纪追究有关人员的责任。

教育部提出要以最严格的措施加强考试防疫。目前，各地已提前14天对考生和考务人员进行日常体温测量和身体健康状况监测。教育部要求各考点均按要求配备充足的防疫物资，设置了隔离考场、隔离设施。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）。对所有进入考点人员进行体温测量，37.3℃以下方可进入考点。考中如出现发热、咳嗽考生，要按照既定程序转移至备用隔离考场。同时，各考点要有序组织考生离场，做到错时错峰、保持间距、避免拥挤。每天考试结束后，各考点还将对考场做一次预防性消毒，并实行评卷教师健康状况每日零报告制度。

其次要以最严厉的手段确保考试安全。教育部要求要确保试题试卷安全保密，严厉打击考试舞弊。据了解，从5月份开始，各地陆续开展了“打击销售作弊器材”“净化涉考网络环境”“净化考点周边环境”“打击替考作弊”“清理整顿涉考培训机构和助考中介”等5个专项行动，依法打掉了一批“助考”犯罪团伙。相关整治行动将一直持续到高考结束。今年，各地要进一步加强考点入场管理，采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

此外，要以最严谨的态度优化考试服务。教育部要求各地坚持以考生为本，加强统筹协调，全面做好考试服务保障，努力营造温馨、舒适的考试环境。

最后，要以最严密的程序保障招生公平。严格执行《高校招生违规行为处理暂行办法》《高校考试招生管理工作八项基本要求》，落实高校招生“六不准”、“十严禁”、“三十个不得”等招生工作禁令，确保招生过程严格规范。坚持“阳光招生”，认真落实招生信息“十公开”。还要加强高校招生内部监督，建立高校招生工作“集体研究、集体决策”的管理制度，纪检监察部门全程监督高校招生工作，鼓励高校聘请社会监督员参与招生工作，实现体制内和社会公众“双重监督”。（樊未晨）

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