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防疫、防暑、防作弊……疫情之下的高考准备好了吗？

2020年07月03日09:53  来源：新华网
 

新华社北京7月2日电 题：防疫、防暑、防作弊……疫情之下的高考准备好了吗？

新华社“新华视点”记者

受新冠肺炎疫情影响，2020年高考延期到7月举行。

在当前疫情背景下，如何做好高考防疫工作？遇上高温、暴雨等极端天气怎么办？怎样确保考试公正安全、顺利进行？“新华视点”记者对此进行了调查。

高考事项千万条，防疫安全是第一

教育部公布数据的显示，2020年高考全国报名人数1071万人，安排监考及考务人员94.5万人，这对疫情常态化防控是一次重大考验。教育部会同国家卫生健康委指导各地结合实际，制定高考组考防疫工作方案和实施办法；要求各地精心做好考前防疫准备，严格落实考中防疫措施，有序做好考后防疫工作。

在湖北省武汉市，今年有5.9万名考生报名参加高考。为做好防疫工作，武汉全市58个考点均配备了体温测试专用通道，并设有防控专职副主考，负责处置考试期间与疫情有关的突发事件。

武汉市招考办高招处处长崔文说，为避免考生在考场外聚集，“我们要求考点工作人员尽早到达，只要有三五个考生聚集就开门。”

为降低疫情传播风险，今年北京市提出降低考场人员密度，将每个考场的考生人数从30人减至20人。虽然考生人数比去年少了大约一万人，但考点数量却增加了约四成。

在北京市门头沟区一处高考考点，记者看到工作人员正在紧锣密鼓进行考场布置、环境卫生清理，教室门口已贴好“高考01考场”“备用考场”等标识。“现在室内布置、桌椅摆放等主要工作已经完成，剩下几天还要进行局部消毒、加装空调挡板等工作。”该考点负责人王金杰说。

按照统一安排，今年高考各个考点都设有3个以上备用考场，用于安置当天考前或者考试过程中出现身体异常的考生。记者看到，备用考场内桌椅摆放更加宽松，一间考场只有9套桌椅，每张桌子间距有2米左右。王金杰介绍，在考前第14天和第3天，考试部门会同卫生健康部门对所有考生进行健康状态监控，考生如果身体异常，将在专门的考点单独参加考试，不会进入普通考生所在的学校考点。

考务人员也是高考防疫的重要对象。福建漳州、三明等地对所有考务人员进行核酸检测，并开展防疫专项培训和专门演练。考生与考务人员均需出示“八闽健康码”，显示绿码方能进入考场。针对考点以外可能存在的疫情传播风险，重庆市卫生健康执法部门从6月底开始对考点学校周边酒店进行拉网式卫生监督，重点检查卫生许可证、从业人员健康证、公共用品用具的清洗消毒保洁、顾客信息登记、体温监测情况等，确保考生住宿环境卫生安全。

防酷暑、防暴雨，为考生创造舒适考试环境

高考从往年的6月延期到7月，多出来的这一个月给考生留出了更多准备时间，但也意味着需要面对更加炎热的天气。如何为考生创造舒适的考场环境？

作为传统的“三大火炉”城市之一，武汉市今年将所有考点建成“清凉考场”，全部使用分体式空调。为确保空气流通，考试期间各考场在空调开启的同时，还将开门开窗通风。

在福建省福州格致中学考点，学校在考场警戒线外的篮球场搭盖起并列的遮阳棚，还在测温棚和各个校园通道安装了水汽喷雾系统，以达到物理降温效果。副校长伍兴武说，由于天气炎热，考生在测温时有可能出现体温升高的情况。为此，学校提前给考生讲解遇到各类突发情况的应对办法，做好心理安抚工作。

作为第二批高考综合改革试点省份之一，北京市今年的高考首次由两天改为四天，高温下“连续作战”对考生是不小的考验。为了方便考生，北京大峪中学在校园入口处搭设遮阳棚，考生进入校门后即可通过遮阳棚进入教学楼。

近期，南方多地迎来强降雨天气。为应对可能发生的暴雨天气，武汉市根据2020年度新版渍水风险图，在开考前对全市主要干道和考场周边的排水设施进行拉网式检查；对考点周边易引起渍水的在建工地、地势低洼路段、问题井盖等进行全面排查，及时处置。

重庆市气象部门1日发布高考天气预报，考试期间全市大部分地区中到大雨，局部地区可能有暴雨天气，提醒考生和相关部门对高温、暴雨等天气及其可能导致的地质灾害做好应对预案。重庆市组织1600余辆“雷锋的士”，为考生提供“一对一”“点对点”免费服务，送考车上还准备了口罩、消毒液、矿泉水、防暑清凉药等物品。

用科技手段加强管控，防作弊保障公平

特殊时期要严抓防疫，但防作弊、安检等工作仍然不可松懈。教育部要求各地严格进行全流程检查，在试卷命制、印刷、运送、保管等考试工作环节实施一岗多控、人技联防。今年，各地将进一步加强考点入场管理，积极采取多种检测手段，防止高科技作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

记者采访了解到，针对近年来考试作弊手法越来越隐蔽的趋势，各地普遍加强了专业技术人员及监测设备配备，提高移动监测能力、信号干扰能力。福建省三明市所有考点均开启全方位摄像头，并联合网信部门进行无线电信号监测；福州市实现全市考场屏蔽器全覆盖，用技术手段防止内外勾连作弊。

此外，各地教育部门和学校还联合建设、环保、城管、卫健委、电力、交通、公安等部门做好考点周边环境整治、噪音控制、食品安全与疾病防治、电力及安全保障等工作。

重庆市大渡口区九宫庙街道辖区内设有第37中学高考考点，街道执法大队和社区工作人员从6月30日起开展“禁噪强化执法行动”，对考点附近的麻将馆、茶馆、餐馆等商户负责人进行控制噪声污染源宣传，巡查整治考点周边综合市容环境。

“学校门口就是省道，人车混杂，高考期间我们最担心的还是交通安全问题。”福州市闽侯第二中学副校长陈煌告诉记者。为此，学校联系交巡警、派出所等加派警力到校门口疏导交通。作为一所位于乡镇的寄宿制中学，闽侯二中采取封闭式考试管理模式，专门为考生腾出宿舍休息；高考期间考生午餐由学校食堂统一提供，并由市场监督管理部门专人监管。

英语听力是高考保障中的重要难点环节。陈煌说，学校事先做好了听力防雷预案，广播系统里配备不间断电源，为听力广播安装了双线路，还有学校发电机作为第三重保障。（记者柯高阳、邓倩倩、赵琬微、廖君、侯文坤）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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