冰火两重天的教培行业，应该如何重启信心？

为助力教培企业、推动行业变革，由中关村互联网教育创新中心和校长邦共同主办，中国网教育频道作为媒体支持的“重启行业信心”教培行业思享会于7月1日在北京举办。与会的教育专家学者、企业家代表、资深媒体人、知名律师等，共同探讨教培企业的发展之道，助力行业重启信心。

教培行业冰火两重天

教培行业在目前的情况下，很大程度上是对现有教育制度的一个补充。有数据统计，在疫情期间，有过79％的教培机构现金流撑不过3个月。教培行业的从业者们怀抱着一腔教育情怀与初心，面对这样的境况，非常期待着能迎来曙光降临。

中关村互联网教育创新中心董事长杨丹

中关村互联网教育创新中心董事长杨丹在致辞中指出，在过去的半年中，教培行业成为受新冠疫情影响最大的行业之一。即使没有这次疫情，2020年教培行业也将面临很大的调整，新冠疫情的出现不仅大大加速了这个进程，而且为行业格局的调整增加了很多新的变量。疫情是危机，也是机遇。疫情已成为教育变革的加速器，教育正以看得见的变化在走向未来，新科技在教育场景的应用会越来越多，除课程内容和服务是教培企业的核心竞争力外，产品中科技的渗透、创新应用与融合也将成为建立行业竞争壁垒的重要方式。

全国政协常委兼副秘书长、民进中央副主席、新教育实验发起人朱永新

全国政协常委兼副秘书长、民进中央副主席、新教育实验发起人朱永新分析了教培行业的现状。他说，在东方国家，教培行业是一个备受关注的行业，针对学校教育的不足，无论是补差还是培优，教培历来有很大的市场。即使是在疫情期间线下的培训受到了很大的限制，但是线上的培训其实仍然非常热闹，有好多线上的教培企业逆势上扬，和其他行业不一样。尽管在疫情期间绝大部分的教培行业都是以公益的姿态出现，但是这也是培养用户的一个非常好的方式。到最后还是靠品质。

资深媒体人、深氢商业创始人赵继成对教培行业的现状也发表了自己的看法。他说，教培行业目前冰火两重天、差别非常大。例如疫情影响了线下教培机构，家长在疫情期间集中申请退费、小微贷款很难惠及相关企业。同时，钉钉、字节跳动等互联网企业也正在大举进军互联网教育领域。

校长邦创始人、CEO汪义庭

论坛现场，连线了远在上海的校长邦创始人、CEO汪义庭，他认为，疫情对教培行业影响巨大，大量公司倒闭，给社会造成了不良影响，给教育培训行业带来信任危机。这次疫情后，家长学生选择培训机构将对品牌的要求更高。优秀的教学成果是一所培训学校的最好口碑，但在市场中谁知道呢？谁又相信你呢？优秀的教培企业需要通过各种渠道提升消费者信任与品牌影响力。信任是1，流量是0。信任在前，流量在后。

做教育，格局无上限，但必须守底线

随着教培行业的发展，市场百花齐放，但是同时也良莠不齐。很多教培企业还存在一些误区。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍介绍了在线教育市场监管、预付费管理、内容管理、消费者权益受侵害等多方面存在的问题。

资深媒体人、江南外语教学研究中心主任专家、葡萄智学首席政策官李梅

资深媒体人、江南外语教学研究中心主任专家、葡萄智学首席政策官李梅说，教育到底是不是一门生意？这个问题值得商榷，“做教育，格局无上限，但是必须守底线。”在她看来，教育产品的IP价值是它内涵的真正价值属性：内容、教师、产品体验、服务质量。在线教育的最大挑战，还是在于效果。

教育是一个公共服务的方式。教育产品不理会公众诉求，不理会渠道需求，总想多快省地去直接触达公众的钱包是行不通的思路，必须先触达用户痛点，提供针对性的解决方案。

汪义庭表示，教培企业的发展最核心的要素是人，而人当中最核心的是“校长”，校长是一个学校的灵魂。校长的高度决定了学校的高度。校长的专业度，决定了学校的专业度。校长强则学校强，学校强则学生强，学生强则中国强。中国教育培训行业正全面升级，校长的专业化职业化直接影响学校的发展。校长的认知成为校长专业化职业化最大的瓶颈。校长需要从内外两方面去提升认知。在内部不仅要关注学校的教学、招生、团队绩效，更要关注学校的使命、愿景、价值。在外部要时刻关注政策法规变化，行业内细分赛道研究分析，以及新模式、新教学、新营销、新管理，新技术的发展。同时要学习教育大家们的观点与思维，来提升校长的认知水平。

朱永新教授认为，教育是培养人的事业，也是最大公益。不能把教培仅仅看做生意，教培行业需要情怀。现在的教培行业重复性投入太多，未来肯定会死掉一大批，原因是同质化严重。未来教培行业只有品质好、有情怀的企业会活下来。疫情提供了一个场景或者说一个测试，让互联网行业、教培行业，无论是线上线下也好，重新审视自己的定位，今后面临各种变化的情况下怎么更好地生存，怎么更好地发展。

在线教育未来将会如何发展？

目前在线教育蓬勃发展，那么未来在线教育会成为主流吗？

作业帮副总裁苏静

作业帮副总裁苏静对在线教育的未来发展趋势作出了判断。她认为，未来的竞争将是融合与跨界的竞争，“互联网＋教育”是未来教育的大趋势。而对教培机构来说，不管是线上还是线下，都需要打磨出自己特色。大家在共同争夺用户的注意力，或者说是用户对企业价值观、使命的认同，他本身就是产品的一部分，是服务的一部分，是企业的一部分。

资深媒体人、深氢商业创始人赵继成

赵继成对在线教育未来的发展有三点判断：第一是大分化，疫情会加速教育行业的分化的过程，头部和优秀的企业会跑得更快，会成长更大，有很多长尾的企业会被淘汰掉了；第二是大融合，流量的巨头、技术的巨头、产品的巨头，开始纷纷入局到在线教育赛道，未来还会跟好未来、新东方、作业帮有深度的融合，因为它们确实是有钱、有流量、有眼球、有技术能力、有产品能力；第三是创新，这种创新不仅仅是营销模式的创新，还包括产品的创新，服务体验的创新，各种各样的创新。

朱永新教授表示，教培行业未来应该提供现在学校里面没有的好课程，这样学生才有更多的选择的机会。未来教培行业一定会合并，一定会通过竞争以后合并成几家最有实力的，组成国家队。国家每一两年可以评估一次，在全世界范围内由课程专家去选择优质内容供学生学习。

如何重启教培行业信心？

重启教培行业信心，教培企业应该如何做？

赵继成认为，第一是结硬寨、打呆仗。认真踏实的做服务、做好产品。第二是创新。

李梅强调需要良心的认知，以及符合教育规律的潜心研究。她说，教培行业作为课堂教学的辅助，需要做到“深入人心、深得人心”。

苏静认为，未来会有更多的资本、人才、资源都在涌入教培行业。而身在其中，企业要清楚地认识自身的能力，找到自己的核心竞争力和用户的核心需求，利用差异化找到利基市场。作业帮的价值观是：务实、进取、用户第一。我们对自己的定位首先是一家教育公司，因此我们始终对教育抱存敬畏之心，同时我们也是一家科技公司，我们一直致力于用最前沿的技术、用最精心打磨的好产品去成就用户。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍

朱巍表示，对于教培领域的消费者权益的保护，一定要做到未雨绸缪。用好法治，会让教培行业走得更稳更快。

汪义庭对在线教育未来的发展抱有非常乐观的态度。他认为，此次疫情几乎让全民都参与了在线教育。疫情过后，在线教育一定会蓬勃发展，不仅如此，科技推动教育发展，相关人工智能教育，技术服务公司都会快速发展。但是线下教育不可取代，只不过未来的线下教育会融入更多的科技技术，以及模式的创新，如OMO模式等。汪义庭说，对未来越有信心，对当下才会越有耐心，抱团取暖共发展。

朱永新说，教培企业要加强对教育的研究，也要加强跨界合作，包括线上与线下的合作、企业间的合作、校企间的合作等。朱永新说，教培企业要有敬畏心、要有教育情怀，毕竟所有的教育都要以人为本。

(责编：何淼、熊旭)