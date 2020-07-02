学思践悟 奋发有为 走好新时代的长征路

在中国共产党成立99周年之际，习近平总书记给复旦大学《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队全体队员回信。我们倍感使命光荣、责任重大！回信对陈望道老校长首译《共产党宣言》高度评价，对志愿服务队积极宣讲、传播真理的做法充分肯定，对学校传承红色基因、培育更多“宣言精神”忠实传人寄予期望，也对广大党员特别是青年党员学习马克思主义理论和“四史”提出明确要求。回信是对志愿服务队青年党员的勉励鞭策和全体复旦师生的鼓舞激励，对于落实立德树人根本任务、深化高等教育改革发展、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要意义。

心有所信，方能行远。一百年前，老校长陈望道同志翻译首个中文全译本《共产党宣言》，种下复旦赓续百年的红色基因，开启了复旦与党和国家命运相连、休戚与共的光荣征程。正是因为坚定的马克思主义信仰，陈望道老校长一生追求真理、为共产主义事业贡献力量，为复旦留下丰厚精神财富。正是因为救国报国强国的办学初心，一代代复旦人不畏艰难、奋勇争先，形成了党有号召、我有行动、国有所需、我有所为的传统。在新时代长征路上，我们要牢记总书记嘱托，坚守为党育人、为国育才的初心使命，把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好，把“真理的味道”故事一代代讲下去，培养一代代“宣言精神”忠实传人，让初心薪火相传、把使命勇担在肩。

学思践悟，奋发有为。学习宣传贯彻习近平总书记重要回信精神，是全校当前和未来一个时期的首要政治任务。我们要紧紧抓住坚定理想信念、走好新时代长征路这一核心要义，抓好三方面工作：

一是有深度、有广度的学习宣传。要把学习总书记重要回信精神，与扎实开展“四史”学习教育结合起来，与巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果紧密结合起来，扎扎实实学深悟透、学思践悟。全校开展“学习总书记回信精神，争做宣言精神忠实传人”学习教育活动，掀起学习宣传贯彻热潮，939个党支部、1250个团支部迅速行动，通过主题党团日、专题研讨、笔谈交流等各种形式，全覆盖开展专题学习教育。

二是有力度、有速度地贯彻落实。要以回信精神为指导，扎实推进“红色基因铸魂育人工程”，培养更多懂马信马、有根有魂的社会主义建设者和接班人，让回信精神进思政课堂、进校本教材、进师生头脑，切实做到全员全方位全过程育人。把回信精神转化为发展改革的强大动力，牢牢扎根中国大地、建设世界一流大学，坚持“四个服务”发展方向，主动对接教育强国、科技强国、文化强国、健康中国等国家重大战略，努力在世界学术之林发出中国声音，把学校发展融入民族复兴的时代洪流。加强学校党的领导和党的建设，开展“赓续红色百年·365行动”，以优异成绩献礼建党百年。

三是有厚度、有气度的研究阐释。以回信精神为遵循，进一步打造马克思主义理论学科和人才高地，加强中国特色社会主义理论体系研究、阐释和宣传。要把习近平新时代中国特色社会主义思想和当代中国马克思主义的最新研究成果，反哺到人才培养上，运用到伟大实践中，服务党的理论创新。加快建设陈望道研究学术机构，加强“宣言精神”研究宣传，进一步发挥好《共产党宣言》展示馆和志愿服务队作用。

追望大道，矢志奋斗。习近平总书记的重要回信，再一次吹响了新时代共产党人拼搏进取、奋发有为的“冲锋号”。全体师生将坚定理想信念、践行初心使命，努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

（作者：焦扬，系复旦大学党委书记）

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