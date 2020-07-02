“一天四小时”教授：教育公益坚守十年

“十年公益再起航”。手捧今年毕业研究生送的礼物，华中科技大学法学院彭礼堂教授感慨万千：“这是学生们对我的认可，也是我这么多年坚持教育公益的初心。”鲜为人知的是，彭礼堂因身体原因常常每天只能睡4个小时，他笑着告诉湖北日报全媒记者，多出来的时间他可以做更多有意义的事。

今年54岁的彭礼堂从教已30年，勤于教学的同时，十年前开始他热心教育公益。“当时是代表学校去家乡麻城招生。我来自农村，了解那些走入大城市农村孩子的心态和需求，觉得应该跟踪关怀他们，使他们越来越好。起初只是帮扶麻城、黄冈在华科就读的孩子，没想到后来范围越来越大。”在华中科技大学，无论是学校新进教师培训，还是法学院本硕博新生开学，第一门课经常是彭教授的励志讲座。学校贫困生和义工平时的校园生活，选调生入职岗前培训，院系年轻老师如何应对生存压力，也都会有彭礼堂的《苦难辉煌：从曲中见直从不利中见利》《做一个对家乡和社会有用的人》《公益教育幸福人生》等励志课。

他建立的多个学子群人数上万，他常常对他们进行线上线下学业指导；工作之余，他经常到省内各地中学，与学生们交流谈心；对家庭经济困难的学子，他时常资助，激励和引导他们走向更美好的人生。通过建立老师、学生、家长、学校等众多沟通纽带，他解开了许多学生的心结，化解了许多家庭教育危机，不少中学经常邀请他到学校讲座。今年疫情期间，他受邀给云南临翔一中、湖北通山一中、华中科大附属中学两省三校3000多名高三师生做了一场《争做“高大上”热爱生活的人》的励志讲座。

学生程能力至今还记得，大一开学那天，他是坐汽车来汉的，途中突然接到彭老师的电话，问他到学校没有。“突然间我就觉得很奇怪，这老师怎么会有我电话？彭老师告诉我，他是通过麻城一中招生老师联系上我的，想了解我的情况。刚到陌生的城市，有一位教授主动问候关心，感觉非常温暖非常温馨。”

“一个人在这世上活一次，总要为这个世界留下点什么。”由于身体原因，彭礼堂常常头痛、睡不着，“也不能说我多么勤奋，我只是睡不着。曾经我觉得我是失眠，一直困扰如何去治疗；后来我想通了，既然睡不着就起床呗，起床看看月亮，在校园走走，这时候整个世界都是你的。”他说，晚11时睡，凌晨3时就醒了，这时出去的确太早，就在房间里看看书。到凌晨四五点，就去早锻炼。他形容这为“错峰生活”，有时会在讲座中谈起自己的经历，以乐观的心态从容接受，在失眠的时空中寻找不同的、别人不具有的感悟。他以此引导学生：碰到任何困难，不要抱怨，换一个角度想，它就是一种磨砺。

以华科、麻城、黄冈为起点，将公益教育的影响力一点点向省内国内海外辐射，鼓舞更多的大中学孩子和家长们，十年来，彭礼堂坚持不辍。他说，教育公益人生就是我的快乐幸福人生，没有终点，永远在路上。（湖北日报全媒记者 方琳 通讯员 卢颖异）

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