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首医大师生志愿者助力北京核酸检测

2020年07月01日09:02  来源：北京青年报
 

在刚刚过去的一周里，首都医科大学的146名师生志愿者执甲出征，战斗在北京市大规模核酸检测的第一线，共同抗击新冠肺炎疫情，用实际行动诠释了该校的校训——“扶伤济世 敬德修业”，彰显了新一代医学生的使命担当。

端午节是我国自古以来讲究“驱疫禳毒”的传统节日。就在节日前夕，作为北京市属医学院校的首医大迅速启动核酸检测志愿服务招募，以满足全市“应检尽检”和“愿检尽检”需要。两天时间就有近300人报名。端午节前夜，最终通过遴选的来自18个学院、附属临床医院、教学医院的146名师生志愿者紧急集结，投身丰台区核酸检测一线。

丰台区此次核酸检测工作时间紧、任务重。志愿者们连夜分赴区内各个指定社区检测点，开展协助核酸检测咽拭子采集、环境消杀、居民信息登记、现场引导等多项工作。烈日酷暑， 30多摄氏度的高温中，师生们穿着密闭的防护服有序地进行着志愿工作。雷鸣暴雨下，师生们尽管全身湿透，仍有序引导居民维护好现场秩序，降低交叉感染风险。一份份咽拭子样本，一次次严谨地编码、贴码、排序核对，一声声注意防护的叮嘱，都承载着师生们抗击疫情的决心。汗水浸透的衣服、被泡白的双手、脸上深深的口罩勒痕，都彰显着师生们无私无畏的医者仁心。所有的艰辛都化成防护服外书写着的学校校训——“扶伤济世 敬德修业”。经过端午节假期三天奋战，146名志愿者整合为六队，分别在南苑乡分钟寺村、丰台街道彩虹北社区等15个检测点开展志愿服务工作， 志愿服务总时长达5300小时，累计协助完成检测43000余人次。

首医大也以此次活动为教育契机，使助力核酸检测志愿服务成为一堂难忘的“实践公开课”，同学们在奉献中也收获了成长。2015级基础医学专业的应届毕业生苑琳说：“在志愿活动中履行医学生的责任，真的很开心，是一次特殊的最好的毕业纪念。我一定不会忘记母校的教诲与嘱托。”

(责编：孙竞、熊旭)
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