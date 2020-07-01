原标题：香港理工大学面向内地推广办学特色与招生政策

6月30日下午，大湾区教育融合发展基金和国际领军人才学术研究院“高校沙龙”邀请香港理工大学环球事务总监卢嘉麟，畅谈香港理工大学最新发展。卢嘉麟表示，香港理工大学已准备好，欢迎全国新生的到来。

卢嘉麟表示，香港理工大学在新冠肺炎疫情期间继续发展科研力量，研发出两款快速检测仪器，为香港社会抗击疫情助力。香港理工大学为在校内学习的国际学生和内地学生提供辅导服务，目前本学期线上教学已结束，需要参与线下学习的学生返回校园，校方期待着新生到来。

卢嘉麟还表示，香港理工大学十分重视在粤港澳大湾区内开展高等教育合作。香港理工大学佛山分校建设是大学未来几年最重要的项目，预计分校将于2022年开校。他相信，以香港理工大学优越的国际化科研队伍和重视学以致用的特色，将为粤港澳大湾区培养更多人才。

卢嘉麟说，香港理工大学校方非常珍视内地学生，校长已准备好一旦口岸恢复通关，就带领团队亲自到深圳、广州等城市与学生及家长会面。除了增加博士研究生的奖学金外，香港理工大学本科层面有两大项目，包括大学一、二年级参加的牛津大学、剑桥大学两所名校的暑期研习班，成绩优秀的学生即可申请。另外，有考虑将来从事学术科研的学生，本科三年级时可申请海外名校(国际排名前50)的科研班，获取相关经历，为将来的科研之路打下基础。

卢嘉麟表示，香港理工大学已准备好，欢迎全国新生的到来。(记者 张晓曦)

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