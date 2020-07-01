北京：优秀党员与青年学子共谈信仰与选择

活动现场（北京市委教育工委供图）

人民网北京7月1日电（李依环）今天是中国共产党成立99周年纪念日。为教育引导广大师生在学思践悟中坚定理想信念、在奋发有为中践行初心使命，由北京市委教育工委主办的“优秀党员与青年学生共话信仰与选择”——“七一”网络特别活动今天在北京电视台举办。北京高校全体专兼职思政课教师、中学思政课教师以及研究生代表参与此次活动。

据悉，此次活动同时作为北京教育系统迎接中国共产党成立99周年网络直播活动、北京市学校思政课教师“同备一堂课”活动，进行了全网直播。此次活动也首次推动网络媒体与电视媒体的适时联动，实现一次特别活动、一档电视节目、一次网络直播、一次“同备一堂课”的有机统一。

活动现场，清华大学贺克斌院士、北京航空航天大学苏东林院士、北京大学第一医院潘义生书记、中国人民大学刘建军教授、北京师范大学张琦教授等北京高校优秀共产党员代表参加活动，结合自己的人生选择和亲身经历，与青年学生共同探讨如何坚守崇高信仰和选择正确的人生道路。

30年来，贺克斌院士一直坚守在大气污染治理领域，为我国蓝天保卫战、国庆70周年等重大活动环境保障作出了卓越贡献，他在发言中鼓励青年学生发挥专业特长服务国家重大民生。

多年的科研工作中，苏东林院士始终将国家需要作为攻关方向，多项成果打破了国外的长期技术封锁，他号召青年学生将个人成长与党和国家前途命运紧密联系起来。

庚子年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情发生后，潘义生书记义无反顾带领北京大学第一医院援鄂医疗队驰援一线。发言中，他号召青年学生勇挑重担，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

刘建军教授是一名在思政课讲台坚守了多年的一线教师，他分享了自己在课堂一线为学生讲理论、讲信仰的点点滴滴。

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。张琦教授多年来扎根我国贫困山区开展调查研究，为扶贫理论创新发展作出了重要贡献。他在发言中阐释了一名中国共产党员的使命担当，勉励青年学生全身心投入到为人民谋幸福、为中华民族谋复兴的伟大事业中。

活动在北京高校师生中引发热烈反响。“各位优秀党员的先进事迹既是指引我们前行方式的明灯，也是我们讲好思政课的宝贵素材，我们要把这些感人至深的故事带到课堂上，讲到学生心里去。”北京师范大学思政课教师王丹表示。

“各位老师用实际行动践行了初心使命，为我们树立了光辉榜样，作为学生党员，我们要进一步坚定理想信念，用实际行动擦亮胸前的党徽。”北方工业大学学生王琦说。

据介绍，下一阶段，北京市将进一步深入学习习近平总书记给复旦大学青年师生的党员回信精神，不断加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，通过开展“党史大家谈”系列公开课、制作《党史百年：人物﹒事件﹒文献》微视频等形式，教育引导广大师生不断增强听党话、跟党走的自觉，努力为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

(责编：李依环、岳弘彬)