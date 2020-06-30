原标题：874万高校毕业生工作怎么找

一面是疫情对经济造成影响，一面是就业人数创新高—— 874万高校毕业生工作怎么找

受新冠肺炎疫情等因素影响，今年毕业生就业压力较大。截至目前，多地已出台促进毕业生就业创业的专项政策，通过鼓励中小微企业吸纳就业、提高机关事业单位和国有企业招聘比例、扩大考研升学和参军入伍规模、开发基层岗位、提升贷款额度扶持创业、给予就业服务补贴等各项措施的无缝衔接，打出了促进高校毕业生就业政策“组合拳”。

今年我国城镇新增就业目标为900万人以上，然而全国高校毕业生就高达874万。高校毕业生的就业情况，将会对全年整体就业目标实现产生重大影响。

据记者了解，截至6月28日，已经有甘肃、江西、辽宁、湖北、重庆、河北、天津、广东、西藏等地出台了促进2020届高校毕业生就业创业的专项政策，通过鼓励中小微企业吸纳就业、提高机关事业单位和国有企业招聘比例、扩大考研升学和参军入伍规模、开发基层岗位、提升贷款额度扶持创业、给予就业服务补贴等各项措施的无缝衔接，打出了促进高校毕业生就业政策“组合拳”。

直播、写信、云招聘——

创新方式找工作

受新冠肺炎疫情影响，大学生求职最看重的“春招”取消了，不少人担心宅在家里求职困难。近日，华北电力大学电气工程及自动化专业学生张远欣却同时收到两个录用通知。一个是她参加学校线上宣讲招聘会的成果，一个是学院辅导员直接联系用人单位一对一推荐。

在这个特殊的毕业季，能有这样的选择“纠结”是幸福的。这背后，是包括华北电力大学在内的，全国上千所高校、教育部、人社部及全国各地合力举办的云招聘活动。

今年，教育部联合多家社会招聘平台推出了“24365校园招聘服务”，即24小时、365天不间断为毕业生提供招聘服务。截至6月21日，“24365”提供岗位信息1313万条，收到简历2919万人次。为提高应届高校毕业生就业服务精准性，聚焦重点行业、重点区域，“24365”还先后推出29个专场招聘，包括四川“蜀中有你”专场、无锡“锡望您来”专场、“腾讯数字新基建—精选名企”等，累计提供岗位492万个。

据教育部就业中心对105万名已就业应届高校毕业生的调查显示，24%的毕业生通过“24365”获得岗位信息。

在相关部门带动下，各高校也开启了求职“云服务”。“疫情阻断了学生返校路，但阻断不了毕业生的求职路。”华北电力大学就业指导中心主任张兵仿说。截至目前，学校共组织了100多场线上宣讲招聘会，近2000家用人单位参加，发布职位约11万个。

除了线上招聘会，学校创新方式帮学生找工作。最火爆的直播不仅带货，也“带人”。在洛阳理工学院，校长刘国际走进直播间，为学生们推荐有意来校招聘的企业。在洛阳理工学院，首场“老师带你找工作”直播就吸引7000余人在线观看，共推荐4家企业，岗位550余个。

最传统的写信也出现在了求职中。“病毒无情，校友有爱，希望在我们共同努力下，学弟学妹能顺利就业，企业能觅得满意人才，实现企校双赢。”3月份，江西财大党委书记王乔与校长卢福财联名写信向校友求助。

各地江西财大校友迅速作出了回应。仅江西财大1984级校友、中企思智库企业家理事会主席团主席于彦忠，就广泛联络4000多家会员单位和海内外校友与母校联合举办直播活动，发布143家用人企业的1362个岗位招聘信息。

辽宁省人力资源社会保障厅党组书记、厅长段君明认为，受疫情影响，目前各类线下招聘活动尚未全面恢复，高校毕业生就业周期推迟。部分企业为降低成本，岗位有所减少。解决这些问题，迫切需要出台更有针对性的举措。

发补贴、减税费、定岗位——

奖补结合下指标

云招聘也好，直播推介也好，关键得有岗位。如何激励企事业单位挖掘用人潜力，加大录用高校毕业生，成为各地遇到的难题。

记者注意到，目前出台了专项政策的地区，不约而同地提出要给招聘大学生企业发放就业补贴，少则1000元，多则5000元，有的还给予税费减免。

甘肃对招聘当年应届高校毕业生且签订一年以上劳动合同的中小微企业，给予一次性吸纳就业补贴，每吸纳1名毕业生给予1000元补贴。

广东明确，毕业两年内的高校毕业生，到中小微企业、个体工商户、社会组织等就业，或到乡镇（街道）、村居社会管理、公共服务岗位就业，签订一年以上劳动合同并参加社会保险6个月以上的，按每人3000元给予就业单位补贴。

奖补是一方面，部分地区还定下了硬指标，要求企业扩大录用高校毕业生的规模。江西省要求在赣国有企业、百亿级工业产业企业，以及省重点扶持的特色优势产业的企业、现代服务业的企业要在年度用人计划中单列一定比例，专项招录本省高校应届毕业生。天津市属国有企业今年招用高校毕业生规模扩大10%以上，提供不低于3000个就业岗位，定向招用应届高校毕业生。

今年，全国将招收40多万毕业生补充中小学和幼儿园教师队伍，各地的公务员、事业单位也大力向高校毕业生倾斜。

作为受疫情冲击较大地区，湖北高校毕业生面临的情况更加特殊。据记者了解，今明两年湖北省的事业单位空缺岗位将主要用于专项招聘高校毕业生，同时，2020年湖北省公务员招录计划增长20%，选调生招录计划增长50%，事业单位招聘计划30000名以上。

支教、考研、创业——

千方百计拓渠道

从实际情况看，市场上热门岗位确实不能满足全部毕业生的需求。

段君明表示，高校毕业生应树立正确的择业观念，“时代在发展，社会在变化，大学生不能只盯着以往父母眼里的‘优质工作’不放，要充分适应和融入市场化、多元化的就业环境，将多渠道就业和自主创业结合起来，多选择到基层一线、各类企业，建功立业，实现人生价值”。

为此，国家出台了相关政策：今年全国支教、支农、支医和扶贫“三支一扶”计划中央财政补助名额为3.2万名，比去年增加18.5%；计划招聘特岗教师10.5万名，且不将教师资格作为限制性条件；研究生预计扩招18.9万人，普通专升本扩招32.2万人；进一步落实毕业生参军入伍优惠政策，扩大毕业生参军入伍规模。

在鼓励大学生求职的同时，各地继续为有意创业的年轻学生提供便利，贷款支持、减免税费、免费提供场地，或者直接给予创业资金支持。比如，河北将毕业生个人创业担保贷款额度由15万元提高至20万元，合伙创业的贷款额度由90万元提高至130万元；将创办小微企业的贷款额度由200万元提高至300万元。西藏对创业高校毕业生给予每人6万元、每户最高可达30万元的一次性启动资金支持。

“目前，党和政府及社会各界正大力实施各类促进举措，助力毕业生实现就业，而毕业生自身更应该积极做好就业准备、不等不靠，主动提升就业能力。”段君明说，“有创业想法和意愿的也可以大胆迈出创业步伐，特别是主动适应新经济形态发展，积极尝试通过电商、网红等新业态实现创业。总之，要提早出击寻找合适的就业创业机会，尽快落实人生的第一份工作。”（记者 佘颖）

(责编：郝孟佳、熊旭)