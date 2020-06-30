艺术助力 服务人文湾区

6月16日，广州美术学院2020年毕业设计作品展首次在网上举行。一件件色彩各异、创意新颖的作品，组成一道道“云端”亮丽的风景线。而就在几天前，“艺齐战疫——广州美术学院抗疫主题作品云展览”上线，师生以真诚笔触、独特视觉，描摹抗击疫情的人物表情，赢得广泛好评。

作为华南地区及粤港澳大湾区独立建制的高等美术学府，广州美术学院已成为岭南文化的一张名片。

“与时代大潮同行，与国家命运同步。”广州美术学院党委书记谢昌晶说，特别是建设粤港澳大湾区国家战略，给学校的改革发展带来了更大的机遇。

科研与创作并重

庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程，学院作品入选数量占广东省70%；大潮起珠江——庆祝改革开放40周年全国美术作品展，作品入选总数占全国近1/5；2022年北京冬奥会吉祥物，该院的“冰墩墩”方案从全球5000多件参赛作品中脱颖而出。

广州美术学院不仅深耕创作领域，在科研上也对标建设“双一流”高校。“我们1981年就获得全国首批硕士学位授予权。”广州美术学院院长李劲堃说。

该院“新美术馆学研究中心”“广州美术学院冬奥视觉文化设计中心”等研究、设计机构相继建立，为开展高水平学术研究与重大的设计创作活动提供了坚实的支撑。

广州美术学院用优厚的待遇，广揽海内外高层次人才。5年前，该院拥有博士学位的教师占比仅为7.7%，目前已经提升至25.8%。师资队伍不断增强，人才培养质量、办学实力不断提升。目前，广州美术学院有7个专业入选教育部“双万计划”本科专业建设点。该院雕塑专业教师团队作为全国艺术院校的代表，获评全国首批“全国高校黄大年式教师团队”。

广州美术学院发挥在华南及粤港澳大湾区美术与设计领域的引领作用，联合粤港澳三地院校成立“粤港澳大湾区美术与设计教育发展联盟”，为粤港澳大湾区发展构筑起“人才培养—技术聚合—设计再造—成果转化”的平台。

2019年，广州美术学院主办的第二届粤港澳大湾区学校美术设计与作品展，吸引三地115所大中小学校的763件作品参展，充分展现粤港澳艺术教育和文化建设广阔的合作空间。

“这几年，我们科研与创作并重，提升学术影响力，同时服务粤港澳大湾区建设。”谢昌晶说。

用画笔描绘广阔社会

“关注现实、服务社会”，是广州美术学院一以贯之的办学理念。建院以来，广州美术学院孕育了众多与时代同呼吸、与人民共命运的名家名作。比如，上世纪五六十年代，就涌现出关山月、黎雄才和王肇民等一批著名画家；创作出深圳城雕《开荒牛》、珠海城雕《珠海渔女》等一批名作。

疫情防控中，广州美术学院师生承继“艺术为人民，艺术为时代”的创作传统，发挥专业特色和优势，纷纷拿起手中的画笔，投身这场没有硝烟的战争。

产学研结合，是广州美术学院人才培养、科研创作的最显著特征。学生前一个小时在设计现场，后一个小时在课堂，专业学习也从课堂走向社会。

比如，广州国际灯光节就成为该院学生实地调研、地域文化研究、创意构思、方案提案、小稿制作、展板设计和实物制作等学习与实践的平台，使学生掌握完整的公共艺术创作方法路径。

近年来，广州美术学院探索实施“两段式宽口径工作室制”的人才培养模式，通过采用“工作室+课题制”“工作室+课程制”为主体的教学方式，增强了艺术教学的灵活性与开放度。同时，学生在4学年内还将进行为期20周的全校性跨院系、跨学科、跨专业选修学习。

今年5月，广东省教育厅、佛山市人民政府、广州美术学院和佛山市禅城区人民政府签署共建广州美术学院佛山校区协议。9月，广州美术学院佛山校区将迎来首批新生。

“佛山校区将以对接粤港澳大湾区国家发展战略、佛山市产业转型升级需求为核心，重点布局引领艺术与科技融合发展新趋势的专业和学科方向。”李劲堃说。

从岭南走向国际舞台

李劲堃认为，立足广东改革开放桥头堡的区域发展优势，开放一直是广州美术学院教学体系的鲜明底色。

广州美术学院从广州的历史及地缘优势出发，保持与开拓教学科研的“海洋视野”，打造对外连接国际、对内带动大湾区设计创新与发展的学科桥梁。

2017年，广州美术学院和21个国家和地区的47所艺术院校建立了校际合作。谢昌晶说，广州美术学院这些年面向全世界挑选优秀的教师与学生，聘请专职教师和客座教师，大力发展来华留学生教育，推动本科教育的国际化进程。

2015年—2017年，广州美术学院与国外高校合作开展的国际教学工作坊已有100余场，为师生提供更多与国外先进美术院校交流的机会。“广州美术学院与俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院联展”“东京艺术大学美术学院与广州美术学院教师作品联展”等数十场大型重要国际性展览，带动了学校与国际艺术设计院校和机构之间的合作。

“作为华南地区美术界的重要力量，向世界传递中国声音，讲好中国故事，是广州美术学院的使命与责任。”谢昌晶说，当前广东正面临粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”历史机遇，学校要发挥自己特殊优势，为人文湾区建设注入艺术力量。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)