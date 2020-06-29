“90后”们的未来可期

“出身于独生，生活于市场，长成于网络”，有着鲜明代际特征的“90后”，已经开始步入而立之年。随着这批年轻人陆续在工作岗位上崭露头角，“‘90后’行不行？”逐渐成为人们关注的社会话题。

在不少人眼中，“90后”是贴着“个性”“自我”标签的代际群体，也是常被称作“垮掉的”“宠坏的”一代人。他们成长于消费主义兴起的时代，推崇“超前消费”“个性化消费”，但“月光族”“啃老族”让一些人感到忧心；他们勇敢追求职业理想，自嘲为“斜杠青年”，但闪辞、难管理等新闻时常见诸报端；他们是互联网原住民，听说唱、刷B站、拍Vlog，创造着属于自己的代际文化……可以说，“90后”的成长，伴随着社会的争议与讨论，带来了不同代际价值观、人生观的交流碰撞。

面对定义与标签，“90后”正用行动打破外界的刻板印象。拿这场新冠肺炎疫情阻击战来说，4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。还有众多“90后”以志愿者、社区工作者等身份，义无反顾地奋战在抗疫一线。他们展现出的勇毅担当、无私奉献，刷新着人们对“90后”的认知和期待，迎来了“让人放心、值得托付”的由衷赞叹。有人评价：“以前我总认为，‘90后’都是小孩子没有长大，这次在关键时刻，他们用行动证明他们是有担当的一代。”

以更大视野看，“90后”正迈向社会舞台中央，日益成为国家发展的中坚力量。今年两会期间，有媒体通过监测发现，“90后”已经成为两会话题讨论的主力军。不少“90后”代表委员，录视频、开直播，用年轻人的视角在网络上传递“两会动态”。而在会场之外，扎根基层的“大学生村官”、科研攻关的年轻专家、勇立潮头的互联网创业者，正以蓬勃向上的青春生气，更新着中国的面貌和肌理。从这个意义上看，“90后”已经开始用自己的方式，参与到国家发展的主题叙事中，融入时代进步的澎湃洪流。

“90后”为社会注入生机活力，社会也需要关爱鼓励年轻一代。置身于快速变革的现代社会，“90后”面临各种激烈竞争和生活压力，难免会碰上道路遇阻、梦想逆风、热情降温的时刻。要解决这些“成长的烦恼”，固然需要自己下足“硬功夫”、提升“硬实力”，但也离不开外在环境的哺育与呵护。这就需要社会各方协同发力，为“90后”打开更多的机会之门，提供更加公平的竞争环境，给予更充分的信任与支持，从而搭建起人生出彩、梦想成真的更广阔舞台。

时代的指针轮转，当初听故事的人，现在成了讲故事的人；曾经被庇护在身后的人，如今成了挺身而出的人。展望未来，相信“90后”一定能够“肩兹中流砥柱之责任”，将新时代的发展故事书写得更好。

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