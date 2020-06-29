人民网>>教育>>滚动新闻

“90后”们的未来可期

姜忠奇

2020年06月29日09:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“出身于独生，生活于市场，长成于网络”，有着鲜明代际特征的“90后”，已经开始步入而立之年。随着这批年轻人陆续在工作岗位上崭露头角，“‘90后’行不行？”逐渐成为人们关注的社会话题。

　　在不少人眼中，“90后”是贴着“个性”“自我”标签的代际群体，也是常被称作“垮掉的”“宠坏的”一代人。他们成长于消费主义兴起的时代，推崇“超前消费”“个性化消费”，但“月光族”“啃老族”让一些人感到忧心；他们勇敢追求职业理想，自嘲为“斜杠青年”，但闪辞、难管理等新闻时常见诸报端；他们是互联网原住民，听说唱、刷B站、拍Vlog，创造着属于自己的代际文化……可以说，“90后”的成长，伴随着社会的争议与讨论，带来了不同代际价值观、人生观的交流碰撞。

　　面对定义与标签，“90后”正用行动打破外界的刻板印象。拿这场新冠肺炎疫情阻击战来说，4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分是“95后”甚至“00后”。还有众多“90后”以志愿者、社区工作者等身份，义无反顾地奋战在抗疫一线。他们展现出的勇毅担当、无私奉献，刷新着人们对“90后”的认知和期待，迎来了“让人放心、值得托付”的由衷赞叹。有人评价：“以前我总认为，‘90后’都是小孩子没有长大，这次在关键时刻，他们用行动证明他们是有担当的一代。”

　　以更大视野看，“90后”正迈向社会舞台中央，日益成为国家发展的中坚力量。今年两会期间，有媒体通过监测发现，“90后”已经成为两会话题讨论的主力军。不少“90后”代表委员，录视频、开直播，用年轻人的视角在网络上传递“两会动态”。而在会场之外，扎根基层的“大学生村官”、科研攻关的年轻专家、勇立潮头的互联网创业者，正以蓬勃向上的青春生气，更新着中国的面貌和肌理。从这个意义上看，“90后”已经开始用自己的方式，参与到国家发展的主题叙事中，融入时代进步的澎湃洪流。

　　“90后”为社会注入生机活力，社会也需要关爱鼓励年轻一代。置身于快速变革的现代社会，“90后”面临各种激烈竞争和生活压力，难免会碰上道路遇阻、梦想逆风、热情降温的时刻。要解决这些“成长的烦恼”，固然需要自己下足“硬功夫”、提升“硬实力”，但也离不开外在环境的哺育与呵护。这就需要社会各方协同发力，为“90后”打开更多的机会之门，提供更加公平的竞争环境，给予更充分的信任与支持，从而搭建起人生出彩、梦想成真的更广阔舞台。

　　时代的指针轮转，当初听故事的人，现在成了讲故事的人；曾经被庇护在身后的人，如今成了挺身而出的人。展望未来，相信“90后”一定能够“肩兹中流砥柱之责任”，将新时代的发展故事书写得更好。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved