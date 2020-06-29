人民网>>教育>>滚动新闻

直播“带货”，年轻人的就业风口？

孙庆玲 李桂杰

2020年06月29日09:01  来源：中国青年报
 
原标题：直播“带货”，年轻人的就业风口？

6月22日，魏淑芬在进行直播“带货”。受访者供图

5月27日，安秋金在贵州为当地农产品进行直播“带货”。受访者供图

未来的竞争肯定越来越激烈。有创意、有想法的主播更容易冒出来，也能走得更远，投机的人可能会突然冒出，但是沉寂下去也会很快。

---------------

“过了一两年或者两三年，我还没火，肯定要考虑转行。”目前正在浙江省义乌市某传媒公司进行直播带货实践的00后女生周晗说。

她是义乌工商职业技术学院模特与礼仪专业大一学生，长相甜美，喜欢“二次元”，擅长跳舞。约在3个月前，她所在学院和这一传媒公司合作培养电商直播达人，周晗很快报了名，“现在电商直播带货这么火，机会来了，就要抓住”。

5月8日，她考下了义乌市人社局颁发的“电商直播专项职业能力证书”，并考虑将电商主播作为自己未来的正式职业。不久，她这一职业又有了个“官方认证”的名称——直播销售员，是人力资源和社会保障部拟发布的10个新职业之一“互联网营销师”下设的工种。

“一个工作的从业人员至少达到5000人以上，才能称之为职业。”中国轻工业联合会职业技能评价中心主任浦永详说，目前互联网营销师有近800万人，预计今年将达1500万人，“缺口约为五六百万人”。

近日，招聘平台BOSS直聘发布的《2020上半年直播带货人才报告》显示，今年上半年，“直播经济”业态主要岗位的人才需求量达到2019年同期的3.6倍，涌入行业的求职者规模也达到去年同期的2.4倍。眼下，不少青年人瞄准了这一“缺口”或者说“风口”，已经开始在这一新职业中摸索前行。

要人设，更要产品质量

“主播”这一工作在周晗的想象中原本是这样的：把自己装扮好，打开镜头，和直播间网友们聊天就行。有时看到屏幕里不会讲话、一动不动“跟油画似的”的主播，周晗心想，“自己肯定比他们要强，至少不会不说话”。

但第一次试播，当镜头对准自己，灯光打在身上，周晗发现，“自己也不会讲话了”，直播间只来了两三位网友，且“不会搭理人”，“直播远比想象中要复杂的多，要学习的也很多”。

在之后一个月，周晗所在的传媒公司对她进行约一个月的培训，从直播平台的“游戏规则”到直播实操流程，从直播脚本写作到舞蹈、化妆等。最终，公司结合她的市场及其个人情况给她定下来的“人设”是“二次元少女”。在周晗看来，“人设”是经营一个账号的第一步，像是未来发展方向的一个路标，“你不能今天‘二次元’，明天就去做美食去了，‘人设’就是自己的定位”。

要说“人设”，95后小伙儿安秋金应该算是“美食圈的相声咖、相声界的rapper star（说唱明星）”。相较于安秋金这个名字，可能很多网友更熟悉他的另一个称呼“贫穷料理”——穿着黑色褂衫，戴着一副圆框墨镜，手握一把写着“按时吃饭”的折扇，从2018年开始尝试短视频制作，现已是一位千万粉丝的美食达人。在他看来，与其说要立“人设”，不如说是要展示更真实的自我，“有些东西，比如对美食的热爱是装不来的，网友一眼就能把你看穿”。

安秋金从小爱做饭，别人是守着电视看动画，他看的都是厨艺节目。在大四从厦门大学嘉庚学院法学专业毕业后，他受学长邀请加入到他的MCN（Multi-Channel Network缩写，一种多频道网络的产品形态——编辑注）公司奇迹山，“公司也发现我爱做饭、会rapper等等的特点，最终选择美食这一垂直领域”。

当然，“带货”就要给“货”把好关。

以推荐办公室趣味美食为主的直播带货“达人”魏淑芬，自从2018年开始直播便坚持着“一定要试吃才能推荐”的原则，为“选品”不知尝了多少零食，体重也跟着涨了10多斤。“除了口感，我们得看它的成分、产地等，然后和商家去谈折扣，看能不能给直播间的朋友争取更多优惠。”魏淑芬告诉记者，主播要站在网友的立场为他们把好关，“如果味道不好或价格太高或食品质量没保障，我们会直接拒绝。如果有很好的产品，我们也会主动去找商家谈合作，有的会来回磨合很久”。

因产品质量问题导致直播带货“翻车”的现象也不鲜见。浦永详也提醒想踏入这一行业的人，对产品要有一定的选择，“几年前，一些平台卖‘三无’产品，比如面膜等，给用户造成不可修复的伤害，营销师要减少这种事情的发生，要遵纪守法，包括《广告法》，不能恶性竞争，不能用极端的语言等”。

有创意有想法的主播更容易冒出来

如果说直播“带货”是一次人气的比拼，那平日的短视频制作则是人气“积淀”。“涨粉丝还是要靠视频，如果你有一个视频突然爆了，你的粉丝一下子涨很快。”几乎每天睁开眼，周晗就开始想，“今天要发什么视频？”

为此，她会去学跳正热门的舞，学着给视频配时下流行的背景音乐，不断刷别人的视频或直播并努力从中寻找涨粉技能，会为时高时低的“流量”而焦虑，看到有新人进入公司会更紧张。她也会从视频的播放量、点赞量的迂回攀升中找到继续坚持下的理由，会在平台和公司分给的几百元提成中感受到“价值感”。她现在最大的心愿是粉丝能够破万，虽然她距离这个目标还有点远。

但即便拥有了500万粉丝，魏淑芬也依然难逃如何继续涨粉的焦虑。“两周没怎么涨粉，情况已经很严重了……现在是个瓶颈期。”究竟哪里出了问题？她想也许是观众审美疲惫。怎么突破？她还没想好，虽然吃饭、走路都会想，有时会想到失眠。但第二天早上依然7点起床化妆，拍视频、直播，然后加班到10点以后。她说，“现在就有种停不下来的感觉。”尽管不知未来究竟如何。

“你不知道网友究竟喜欢什么，可能他们今天喜欢这个，明天就喜欢那个，热点稍纵即逝，太难了。”周晗告诉记者，如果播放量、点赞量下降，平台给支持的流量会缩减，“这样一种机制或者说规则会不断逼你去想办法”。

类似的状态，安秋金已经历过两次：第一次是粉丝量达到60万时开始停滞不前，他记得，他和团队在那之后的72天没休息过一天，每天都在拍，也都在想办法。一天，他在公司偶然看到一件“店小二”的褂衫，往身上一披，突然有了想法——花几十块钱扯了块黑布做背景，穿上古风褂衫，将原本的“说唱”改成“说书”，打磨菜品解说词，加强视频的节奏感……做好了背水一战的打算，“这次若再不成功，就改行，回家找份工作或考个公务员”。

没想到，自此粉丝一路涨至100多万。持续更新了一段时间后，粉丝增长量又达到“瓶颈”，安秋金团队再次做了内容的升级，如今他的全网粉丝总量已超3000万。但当真正走红时，安秋金并没有“如释重负”，反而压力更大，“你会想得更多，有更多的顾虑”，“说实话，我很怕被淘汰……能做的就是不断调整好自己，向前走”。

“不管你有多少粉丝，你的内容一旦停止了创作、创新，数据就会很差。”一位MCN公司的工作人员告诉记者，自己所在公司孵化过很多的账号，“总结出来的不是做账号的方法论，而是培养出了‘网感’，更知道大家喜欢看什么，不喜欢看什么”。在她看来，未来的竞争肯定越来越激烈，“有创意、有想法的主播更容易冒出来，也能走得更远，投机的人可能会突然冒出，但是沉寂下去也会很快”。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved