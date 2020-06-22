全国高职院校爱国主义教育培训基地合作联盟举行网络集体备课会

人民网北京6月22日电 由全国23所高职院校组成的全国高职院校爱国主义教育培训基地合作联盟于19日首次组织召开网络集体备课会，并向全国高职院校发出“用好疫情防控教材开展爱国主义教育”倡议书。联盟秘书长、威海职业学院党委副书记李建刚出席并讲话，威职宣传部长马永涛主持会议。

全国高职院校爱国主义教育培训基地合作联盟网络集体备课会（威职供图）

据了解，23家联盟成员单位在会上联合向全国高职院校发出了“用好疫情防控教材开展爱国主义教育”倡议书。同时，来自各学校的联盟研讲团讲师结合各自学校“停课不停学”“开学第一课”等教学活动的情况，分享和交流了疫情防控期间在线开展思政课教学和爱国主义教育的经验和成绩，对于讲师提高爱国主义教育教学的能力，提升联盟的整体培训质量和水平将起到了推动作用。

据介绍，会议还对下一步联盟重点工作做出了部署。一是用好网络平台，继续加强沟通交流。坚持好集体备课制度，发挥集体的智慧和力量，形成爱国主义教育的整体合力，在线举行“联盟师生同上一堂课”系列活动。二是讲好抗疫故事，不断提升教育效果。将抗疫中涌现的先进人物、典型事迹作为教学案例融入爱国主义教育，引导师生牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。三是积极整合资源，着力打造联盟品牌。建立联盟爱国主义教育资源库，提升常态化的爱国主义教育水平，建设联盟疫情防控思政课“金课”。

联盟理事长单位威职的全体思政课教师、各二级学院党总支书记以及联盟23家成员学校的校领导、相关部门负责人和思政课老师共计200余人参加了此次特殊形式的线上集体备课会。（何淼）

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