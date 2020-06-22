北京科技大学校长杨仁树：不惧风雨 勇往直前

人民网北京6月22日电 日前，北京科技大学2020届学生毕业典礼正式举行。据悉，本次“云端”毕业典礼由学校网络直播平台等多渠道同步直播，包括师生、校友、家长、社会人士在内共计60余万人次在线观看，大家通过留言、弹幕等互动形式，纷纷为2020届毕业生送上了祝福。

典礼上，北京科技大学校长杨仁树寄语毕业生：同学们，你们在北科大所学到的丰富知识、所练就的过硬本领、所养成的善良品格、所树立的求实作风、所践行的鼎新精神，将会伴随你们一生、护佑你们一生。希望你们在实现中华民族伟大复兴的征程中，胸中有梦想、肩上有担当、脚下有力量，不惧风雨、勇往直前！

杨仁树教授在题为《不惧风雨 勇往直前》的演讲全文如下——

还未好好相聚，就要匆匆道别。2020年，我们经历了校庆“云”相聚、论文“云”答辩，今天，又共同迎来了毕业“云”典礼。在通过了疫情与学业的双重考验后，2020届2927名本科生、1148名硕士研究生和199名博士研究生交出了合格答卷，迎来人生中的高光时刻。首先，我代表党委书记武贵龙同志、代表全体教职员工，向同学们表示最热烈的祝贺！向为你们的成长成才辛勤付出的老师和家长们致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

每一届毕业生都会感叹自己经历的是“史上最难毕业季”，但当你们喊出“我太难了”的时候，相信大家都深表认同，但谁说这不是加强版的“苦其心志、劳其筋骨”？我看到有同学在朋友圈感叹，“还没亲身体验学校跳蚤市场的喧嚣，就要面对大街小巷地摊儿经济的火爆；还想再回宿舍卧谈到天亮，睁眼却只能通过手机互道珍重。”我还听到有同学“花式”告白母校，“多想再去食堂窗口，挑一挑套餐里鸡腿的大小；多想再去礼堂旁的大铁锤合影，量一量铁锤中间那棵小树的细腰。”当然，我也知道，学校还有245位同学，因为疫情，留守学校5个多月。你看，生活有时候就像围城，校外的同学想进来，校内的同学想出去！这里，我要深深感谢同学们对学校工作的理解、支持和为抗击疫情所做出的贡献。同时，作为14亿中国人民的一份子，我们都深刻感受到了祖国母亲的伟大、社会主义制度的优越性和全国人民的团结力量！

同学们，你们的心声，我都听得到，你们对母校的热爱，我都感受得到。此时此刻，我们身虽远、心却近！还请原谅我，虽然在你们的毕业证书上签了名、盖了章，却不能为你们拨穗正冠，不能与你们温暖拥抱。不让这个夏天成为青春的遗憾，是你我共同的心愿。在这里，母校与你们郑重约定，明年的毕业典礼将虚位以待，我们欢迎每一位有意愿的同学回家，我将一一为你们拨穗正冠，为同学们的校园时光添上一笔温暖的感叹号。同时，也请大家相信，今天这场特殊的毕业典礼虽然少了些许热闹，但依然承载着所有师长对你们的祝福，依然会为你们的青春披上荣光！

学院路30号，你们骄傲过、遗憾过，最终深爱着；巍巍北科大，你们奋斗过、迷茫过，最终成长了。这里的酸甜苦辣成就了更优秀的你们！五环广场洋溢着你们青春的活力，银杏大道充盈着你们美好的记忆，毛主席像前回荡着你们朗朗的书声，校训铜鼎凝望着你们勤学的身影。现在，就让我们一起来回望大家与北科大共同成长的光阴故事。

这几年，你们璀璨了北科大最美的星空。

世间自有公道，付出总有回报。一千多个日夜，是你们把时间凝结成了梦想，把梦想浇灌为花开。在你们中间，有像1斋1221这样全员保送研究生的宝藏宿舍；有像机械学院潘云帆同学这样加权96.71，获批实用新型专利的未来之星；有像能环学院蒋滨繁同学这样勤勉克坚，发表8篇高水平SCI论文，致力于抗击雾霾守护祖国绿水青山的优秀学子；有像程翔、杨泓哲、张羽崧、王世宁、孙慧琪同学这样加入青年突击队，奔赴疫情防控一线的志愿模范，等等。属于你们的精彩故事不胜枚举，我无法一一细述。你们每个人的故事最终汇成了北科大最诗意、最励志的篇章，循着你们的足迹，我们看到了北科大的未来与远方！

这几年，你们澎湃了北科大奋进的激情。

奋进如同你们，北科大也在一路奔跑、逐梦前行。就在前不久，习近平总书记给我校巴基斯坦留学生回信，这也是全体北科大人的荣耀，也必将激励着我们更加奋勇前进。这几年，学校办学实力稳步提升，成功入选“双一流”建设高校，入选学科数位列全国高校第26位。我们的世界排名连年进步，QS最新发布的2021年世界大学排名中，学校位列第446位，连续3年进入世界500强。我们的导师队伍里又多了谢建新、毛新平、张跃等几位院士。近两年，学校10项成果获国家科学技术“三大奖”，位居全国高校前列。广大师生深度参与探月工程、北斗导航、琼州海峡跨海大桥、“蓝鲸号”等国家重大工程建设，科研成果4次发表在国际顶级学术刊物《自然》和《科学》上。这其中，无不凝聚着你们追求创新、勇于突破的汗水与智慧，无不彰显着北科大教育报国、科技强国的追求与执着。

同学们，2020年注定是个难忘的年份，2020届毕业生注定是不平凡的一届。你们多经受了一次考验、多答了一道毕业加试题，我们坚信，这必将成为你们一生宝贵的财富。今天的毕业典礼，是母校给你们上的最后一课，我想送你们三个“锦囊妙计”。希望你们永葆“海到无边天作岸，山登绝顶我为峰”的情怀，满怀“一蓑烟雨任平生，也无风雨也无晴”的洒脱，过好“春有百花秋望月，夏有凉风冬听雪”的一生。

第一，要爱国，因为爱国是人生最亮的底色。

爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。孙中山先生说，做人最大的事情，“就是要知道怎么样爱国”。从上世纪魏寿昆先生、柯俊先生等先辈们放弃欧美优渥生活回到百废待兴的祖国，为新中国钢铁事业做出巨大贡献；到新时代你们的学长苗建印为嫦娥三号穿上“冷暖衣”、尹学军设计抗风振装置为港珠澳大桥保驾护航、赵军带领河钢塞尔维亚团队成为“时代楷模”，等等，一大批校友为科技强国勇挑重担。先辈的传奇与当代的故事，都在反复印证一个道理，个人命运与国家命运休戚相关！希望你们始终把自己的前途与国家的发展紧密相连，放大人生格局、树立国际视野，做到与时代同行、与世界拥抱，在与祖国同频共振中实现生命最大的价值。

第二，要励志，因为励志是人生最美的姿态。

“志不立，天下无可成之事。”要立鸿鹄志，做自强者。你们的学长，去年刚刚回到母校工作的毛新平院士，面对科研难关，他经常鼓励团队成员，“有人说你不行，不要争，做好自己的事”，“失败了，怎么办？换个思路、换个方法，再来”。最终在他的带领下，团队打破常规，利用薄板坯连铸连轧工艺开辟了高性能汽车用钢的全新技术领域，达到国际领先水平，取得显著的社会效益和经济效益。同学们，顺境逆境，都是人生风景，要正确对待一时的成败得失，使顺境逆境都成为人生的财富而不是人生的包袱。我了解到，有些同学正面临着人生的挫折，有的考研失利、有的就业不顺、有的出国升学受阻，等等。我始终坚信，黑夜再长，终将天明！希望你们直面挫折、勇敢追梦，“不抛弃、不放弃”，相信你们终将实现人生的理想。

第三，要坚守，因为坚守是人生最快的捷径。

人生无捷径，坚守成大器。你们有一位师姐叫王云平，从学校毕业后毅然回到位于祖国大西北的酒泉钢铁工作，成为当时工厂里为数不多的大学生，在生产一线一干就是20余载。她说，工作初期的几年，让她明白做任何事情都不能好高骛远，要学会接受单调、艰苦和乏味。现在，她已经是党的十九大代表、全国劳动模范，是享誉全国的“钢铁玫瑰”！坚守意味着脚踏实地，在事业的起步期，希望你们尽快转变角色、融入新环境，特别是要把握好工作中诸多第一次的机会，比如精心准备好第一次自我介绍、第一次工作汇报，让自己成为团队中的希望之星。坚守还意味着要厚积薄发，在事业的成长期，希望你们耐得住寂寞，积蓄能量，由“后浪”奔涌成为中流砥柱。

同学们，就像上个月颁布的民法典会保护每个公民的一生一样，你们在北科大所学到的丰富知识、所练就的过硬本领、所养成的善良品格、所树立的求实作风、所践行的鼎新精神，将会伴随你们一生、护佑你们一生。希望你们在实现中华民族伟大复兴的征程中，胸中有梦想、肩上有担当、脚下有力量，不惧风雨、勇往直前！

同学们，分别之际我还想再多叮咛一句，今天你“平安报”了吗？这句大家每天准时收到的提醒，即将成为独家记忆。过段时间，辅导员不会再追着你们“报平安”，但对你们的关心、祝福将永远留在所有师长心底。千言万语汇成一句话，母校爱你们！

此去不经年，后会终有期。祝福你们前程似锦、一生平安！

(责编：李依环、岳弘彬)