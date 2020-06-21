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北京：高校毕业生行李打包不能“一刀切”

2020年06月21日20:08  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月21日（李依环）今天下午举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，针对同学们反映的毕业年级行李打包、邮寄的时间和方式等问题，各高校要加强对大家的人文关怀，充分考虑大家的诉求，不能“一刀切”，要充分与同学沟通，针对不同学生的情况采取不同办法，一人一策做好工作。

李奕指出，各高校按照停止返校等工作部署迅速落实到位，各项防控措施落实到位，并按照防疫领导小组的整体安排，重点开展食堂等环境的全面消杀、校内经营的摊主和管理人员全覆盖核酸检测、防疫物资储备等工作。

李奕表示，要统筹做好非毕业年级期末收尾、毕业年级毕业离校和秋季学期开学准备工作，根据疫情发展形势，动态调整防控措施和工作方案，为下学期顺利开学奠定基础。

李奕强调，针对同学们反映的毕业年级行李打包、邮寄的时间和方式等问题，要求各高校加强对毕业生的人文关怀，充分考虑学生诉求和感受，避免工作简单化、一刀切；在采取各项措施前，要“一对一”“点对点”与每位同学充分沟通，针对不同学生的特殊情况，采取相应解决办法，“一人一策”做好工作。

同时，李奕指出，针对部分学生将在本校继续读研、在京就业等特殊情况，还是要“一人一策”地结合学生需求，精准做好服务。

(责编：杨光宇、曹昆)
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