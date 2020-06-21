“我们要努力克服新冠肺炎疫情影响，助力脱贫攻坚决战决胜。坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入推进省级人民政府及相关职能部门依法履行教育改革发展工作相关职责。”国务院教育督导委员会办公室主任、教育部教育督导局局长田祖荫说。

日前，国务院教育督导委员会办公室印发《2020年对省级人民政府履行教育职责的评价方案》，部署开展2020年度工作。

2020年对省级人民政府履行教育职责的评价重点有哪些？田祖荫介绍，评价重点包括全面加强党对教育工作的领导和教育系统党的建设工作情况、统筹做好教育系统新冠肺炎疫情防控和推进教育改革发展工作情况、教育经费投入“两个只增不减”落实情况、中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平落实情况、城镇小区配套幼儿园治理工作进展情况、规范民办义务教育学校招生管理工作情况、义务教育有保障和均衡发展工作推进情况、消除大班额工作进展情况、校外培训机构治理工作进展情况、高校毕业生就业创业工作进展情况等。

据介绍，评价组织实施工作主要包括印发通知、自查自评、监测评估和实地抽查。在监测评估环节，国务院教育督导委员会办公室委托第三方专业机构，运用评价工作监测平台，根据评价指标，利用国家统计数据和调查获得的系统数据，对省级人民政府履行教育职责情况进行监测评估。采用“互联网+调查”方式，面向社会开展满意度调查，获取问题线索，了解教育政策措施落实情况。此后，国务院教育督导委员会办公室根据省级人民政府履行教育职责中存在的问题和薄弱环节，随机抽取6—7个省份，开展驻地式督查。督查前向社会发布公告，重点针对突出问题进行专项督查督办，具体方式包括与省政府见面会、重点人员座谈（访谈）、现场抽查考核、学校（社区）随机走访及访谈等。

“明查暗访全覆盖、线上线下全融合。我们将采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场的方式，精准查找问题，推动问题解决，回应群众关切。”田祖荫说，评价工作坚持定性评价与定量评价相结合、发展性评价与结果性评价相结合、正面引导与问题导向相结合，评价结果运用包括形成意见、反馈意见、整改落实、督查“回头看”等环节。受检省份按照评价意见的问题清单和督查意见制定整改方案，明确整改措施和时限，落实整改任务，形成整改报告。

不搞“花架子”，切实减轻基层负担。《方案》强调，各地要改进工作作风，坚决贯彻落实中央关于持续解决困扰基层的形式主义问题要求，严格执行中央八项规定精神及实施细则相关要求，确保评价工作全面、真实、客观、公正。若发现弄虚作假，将严肃追究相关人员责任。

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 05 版）

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