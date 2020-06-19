简历石沉大海 以致想“剔除”籍贯一栏

持续两个月的网上应聘，让我相信疫情不会使所有人都找不到工作。同样，疫情给各行各业蒙上的阴影终将褪去。理想虽会受限，但我依然要奋力突围。

作为来自湖北的2020届毕业生，我经历了一个多月居家隔离，中间又知晓考研失利。随着疫情逐步被控制，各种物资驰援武汉，我暗自庆幸周边亲友无一感染，不免又为未来发愁。

虽然找心仪的工作很难，但为消化考研失利，我报复性地投了很多简历，一度想只要有工作就不算失败。此前，我从未想过读研无望，更未曾想遭逢疫情。当时决定考研，是想从编辑出版专业“跨界”到电影行业，而疫情让我的理想历经摇摆。最终，我决定找个过渡性质的工作，暂别理想，“曲线救国”。

摆在眼前的机会不多，对缺乏工作经验的应届生，凭专业学历寻找对口工作最为稳妥。当时，每接到HR电话，我都会先表明湖北籍贯，询问能否接受，以免谈了太多，耽误双方时间。即便如此，很多简历依然石沉大海，以至于我一度想“剔除”简历的籍贯一栏。

家中总有琐事缠身，我常常“身不由己”。例如，爸妈因蒸糊包子在厨房“大动干戈”，我还要腾出手辅导弟弟功课。夜深人静，家人进入梦乡，我忙里偷闲筹划求职……

就这样一天天迎来武汉解封，然而求职的困难，却未随疫情形势减轻。左邻右舍被困乡下的探亲人开始陆续返岗，我却依然前程未卜。周围人都劝我备考公务员，同学间也似都弥漫着一股观望情绪。我倒觉着，不能让居家隔离变成自我封闭，总会有希望。

居家隔离时，我曾给北京某公司兼职，那边曾许诺疫情过后到岗转正，但疫情硝烟中，我始终不能放下心。为防止找工作和学业冲突，4月我就大致完成毕业论文，和导师沟通后，将主要精力用于择业。

北京是最能安放理想之地，也是考研目标院校所在地，我反复衡量过在北京的生存压力，比如租房价格、通勤费用，即便富余不多，但理想总归丰满。然而计划赶不上变化。大学室友的姐姐在北京工作，其因病就医的艰难生活，那种真实的私人叙述，让我开始重新评估未来的工作城市。

最终结合各城市管控要求，我选定长沙，还干出版编辑工作。恰恰这时，我也得知北京兼职工作最后转正的可能性并不高。尽管未能从事最想去的电影行业，但在长沙众好友欢迎下，我预订住宿、打包行李、顺利入职，对未来依然有着美好畅想。

尘埃落定的踏实转瞬即逝，枯燥重复的工作接踵而至。书本和实践落差大，一开始工作并不得心应手。戴着口罩，早出晚归，还要跟进论文答辩，常常公司加完班，到出租房继续夜战论文。加之水土不服，肠胃也常常“闹情绪”。既来之则安之，我并不愿意得过且过。我严格执行每个重复工作任务，闷头加班。

如今这份过渡工作也“正式”起来，在和工作的“互虐”中，我积累了不少新知识，触及许多新领域，比如消费场所如何通过建筑设计影响人的消费欲。我意识到这份过渡性工作并非完全临时敷衍，凡曾经历，绝非完全无用。即使半年后继续准备考研或转行，也不一定意味着现在就自暴自弃。

寓言故事“小马过河”中，小马问了一圈朋友，有的说水太深，可能被淹没，有的却说水很浅。在我看来，最终只有小马自己试水，方知深浅，也能掂量如何过河。这是疫情期间我通过摸索求职择业以后，生活给予的馈赠。

临俞 来源：中国青年报

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