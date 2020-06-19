香港特区政府教育局就展示国旗奏唱国歌发出指引

新华社香港6月18日电 香港特区政府教育局18日向全港中、小学发出通告，提供有关展示国旗和区旗及奏唱国歌的指引，以及课程资源和支援措施的最新信息。

教育局发言人表示，《国歌条例》已于6月12日刊宪生效。根据条例，教育局局长须就将国歌纳入中、小学教育发出指示。中、小学必须在举办庆祝元旦日、香港回归日、国庆节的活动时升挂国旗和区旗及奏唱国歌。教育局也强烈建议学校在重要的日子及特别场合，例如开学日、开放日和毕业礼等升挂国旗和区旗及奏唱国歌，并鼓励学校定期展示国旗和区旗，以及奏唱国歌。

发言人说，《国歌条例》的精神是尊重国歌，任何人不可公开及故意侮辱国歌，或不当使用国歌。所有中、小学须提供机会，让学生学习唱国歌，并教导学生国歌的历史和精神，以及奏唱国歌的礼仪。

发言人强调，国旗、国歌及国徽是一个国家的象征和标志，任何一位公民都必须予以尊重。培养学生对国民身份的认同是中、小学教育的重要学习宗旨，让学生认识国家历史、文化、经济、科技、政治体制、法律等各方面发展，培养他们的国家观念，更是学校教育应有之责。

发言人说，国旗、国歌及区旗的学习内容一直蕴含于本地课程的不同科目，教育局一直为学校提供相关课程资源和教师专业发展课程。为支援学界在目前的基础上教导学生，教育局已整合相关资源和加强课程支援。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 06 版）

(责编：何淼、熊旭)