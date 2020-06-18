青年学子眼中的汽车专业变革

今年，全国普通高校毕业生874万人，同比增加40万人，毕业生人数再创历史新高。受新冠肺炎疫情、经济下行压力等多种因素叠加影响,对于即将迎来毕业的学子来说，今年的毕业季充满挑战。

对于汽车相关专业的学子们来说，这样的考验同样存在。一方面，汽车行业陷入深度调整，传统汽车工程类人才需求增速放缓。另一方面，汽车产业“新四化”变革如火如荼，5G、新能源汽车人才仍供不应求。

作为互联网原住民，95后、00后大学生思想活跃，有着强烈的学习兴趣、怀疑精神和创造能力。

这些大学校园主力军的就业选择，不仅勾勒出年轻人对未来交通的畅想，也将他们的特点淋漓尽致地展现出来。对他们来说，产业变革带来新机遇的同时，也带来了新挑战。他们如何看待汽车产业转型？面对新趋势，他们将如何完成“自我升级”？

拥抱汽车产业革命 青年要成为中坚力量

清华大学车辆工程专业 荆天璐

汽车电动化、轻量化、智能网联化的发展趋势，是由科技进步和人们对智慧出行、美好生活的向往共同驱动。在这一次产业变革中，如果能在电动技术和智能网联技术上把握先机，我国的汽车研发制造水准便有望跻身世界前列。同时，我国汽车产业如果能把握住这一次产业变革的影响力，以汽车功能和定位的改变来推动人们的出行方式和对汽车认知的改变，制定新的标准、创造新的需求、开辟新的市场，方才能在世界范围具有足够的话语权。

作为就读于汽车专业的学生，我们无疑是这一次产业革命的中坚力量。面对新趋势，我们需要从以下三个方面完成“自我升级”：

首先是拓宽知识领域，实现跨学科合作。新趋势下汽车产业需要材料、电机、电化学、电子技术、信息技术等各个领域的专业人才，具有跨学科的知识储备是重要优势。

其次是保持情怀与责任感。汽车是人们追求生活品质的重要体现，从外饰造型到内饰装点，再到底盘构造、加工工艺、NVH优化等，诸多因素都会影响汽车的直观感受和驾乘体验，进而影响消费者的购买意愿，唯有用心做好产品，才能树立被人认可的世界级品牌，才能在产业中具有影响力。

最后还要具备战略思考能力。快速的产业变革需要我们敏锐地把握住机会，所以要主动去思考下一代汽车会如何影响人们的出行和生活，同时不忘思考配套基础设施的搭配等，构建一个完整的未来汽车使用场景。

融入时代潮流不妨化身“斜杠青年”

大连理工大学车辆工程（英语强化）专业 杨万欣

作为一名车辆工程专业的学生，汽车产业的转型让我既欣喜又不安。让我欣喜的是，汽车产业前景依旧光明，产业组织网络化、产业边界模糊化、产业集群虚拟化，会让汽车制造业与服务业的关系重塑，长远的就业前景仍然客观。而让我不安的是，作为二级学科，车辆工程分支众多，车企对于每个方向的人才需求有限，因此可能会在短期内造成传统车辆专业毕业生“怀才不遇”困境。

就我自己来说，考取研究生将会是我本科毕业后首选。通过进一步深造，在提升自己的学术研究能力的同时，也可以在更广阔的平台下，了解互联网相关知识，进一步的把自己打造成“斜杠青年”。在未来，我将以车辆智能化的方向引导自己，努力成为一名合格的“汽车人”。

与其恐惧不如用发展的眼光看问题

西安交通大学电气工程及其自动化专业 赖泓霖

汽车产业的转型是当今时代发展趋势下的必然。一方面，由于新能源技术的迅速发展，原本不稳定、不可靠的新能源变得更容易控制和利用，这给汽车的能源供给提供了许多新的可能，并且会从安全、优质、经济、环保等多个维度，向更贴合大众需求的方向不断发展。

另一方面，新型材料的出现也为汽车行业刮来了一场不可抵挡的革新之风，更高性能的材料能让汽车在电气、机械、热和环境因素下减缓老化的速度，降低故障率，提高安全性。

同时，由于现代人对生活品质和审美的日益提高，富有时尚感外观的材料和更加人性化、智能化的操作技术也受到了社会的许多青睐。所以说，汽车的产业革命既是其他领域发展浪潮使然，也满怀了大众的期待。

于是，对就读汽车专业的大学生来说，对产业转型不盲目拒绝和恐惧，而是去接受和理解，融入时代的前进潮流。同时，不应该局限于达到传统的汽车行业的期许，而应该用全局和发展的眼光洞悉产业未来的前景，容纳多方面多领域的知识和技术，为在行业中实现创新性突破做准备。

打牢知识地基才能仰望技术星空

大连理工大学车辆工程专业 郭怡

汽车是一个综合性的复杂的产品，据统计，我国有六分之一的人都在从事与汽车相关的行业。

然而，随着各项技术的发展和人工智能时代的到来，传统的汽车发展模式，已不能满足人们对于汽车的需求。

例如，随着互联网技术的发展，人们期待汽车能够拥有手机等智能产品的功能，向大型智能终端发展。这对汽车向智能网联化变革提出了新的要求。此外，5G时代的到来，为自动驾驶的发展提供了新的机遇和挑战。互联网技术在车上的应用，使汽车更加的便捷和智能化。

作为汽车专业的一名本科生，我认为我们在学好本专业知识的同时，也要密切关注汽车行业的最新发展动态，此外，应当尽量扩充自己的知识，多学习智能网联技术、电动汽车技术等，为将来从事相关行业打好基础。

清华大学车辆工程专业 荆天璐

大连理工大学车辆工程（英语强化）专业 杨万欣

西安交通大学电气工程及其自动化专业 赖泓霖

大连理工大学车辆工程专业 郭怡

（文中照片均由受访者提供）

程鸿鹤

(责编：何淼、熊旭)