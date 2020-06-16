山东大学举办“青春共筑战疫长城”线上宣讲活动

人民网讯 日前，由山东大学团委、山东大学齐鲁医院团委、山东大学第二医院团委联合主办的“青春共筑战疫长城”主题宣讲活动举办。活动聚焦抗疫故事，传递抗疫精神，引导青年学生坚定制度自信。

活动组建了包括“援鄂医疗队讲师团”、“仿吾宣讲队”、“青年工作宣讲服务队”、“榜样的力量宣讲队”、“就业成长宣讲队”等五大宣讲队伍在内的74人的青年宣讲团。援鄂医疗队讲师团由山东大学齐鲁医院和山东大学第二医院投身疫情防控一线的29位青年医务工作者组成，他们回忆援鄂过程中的所见所闻，向同学们讲述抗疫一线的救治工作与人间真情。

山东大学2019年榜样的力量学生年度人物获得者组成宣讲队，分享了疫情背景下优秀山大人居家学习生活的自律经验与科研成果，回顾自己投身抗击疫情志愿服务工作的点滴经历，展现新时代青年的青春风貌。山大东北亚学院2017级朝鲜语专业本科生韦肖杭分享了自己担任社区疫情监督统计员的具体实践。宣讲队发挥优秀学生典型示范引领作用，以生动的自身故事向同学们发出居家学习为抗疫助力，学会慎独，丰盈自身的倡议。

据介绍，此次“青春共筑抗疫长城”线上宣讲活动将奉献与担当精神传递给全体山大青年，持续时间长，影响范围广，参与主体多元，宣讲主题鲜明，校院联动深入，对于加强山大青年的宣传教育和舆论引导，提升常态化疫情防控下学生思想引领工作能力产生了显著成效。

(责编：孙竞、何淼)