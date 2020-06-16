北京科技大学学生会：倾听同学心声 聚焦主业真改革

在北京科技大学（以下简称“北科”），有一群被称作“小贝壳”的大学生。每天清晨六点半，他们相约一起晨跑。结束后，每人可以凭运动截图在食堂门口领取一枚来自甘肃省天水市秦安县的爱心鸡蛋。

这是北科学生会在校团委指导下，在校友基金会、扶贫工作办公室及后勤管理处共同支持下打造的爱心助跑活动。校学生会负责鸡蛋的发放与活动的全程播报，同时对“爱心助跑达人”和“爱心助跑团队”等典型进行宣传及表彰。“这样的活动，让早起变得更有仪式感，奔跑的每一步都更有意义，在不知不觉中还养成了好的作息习惯。”一名参加晨跑的学生说。

在北科，类似的创新活动还有许多。北科学生会组织正是通过组织改革，创新工作方法，引导广大学生永立时代潮头，顺应时代需要，担当时代重任，争做时代新人。

紧扣时代脉搏 加强学生思想引领

“我和我的祖国，一刻也不能分割”“天下相亲与相爱，动身千里外心自成一脉”……2019年10月1日23时，一首首动人的歌曲回荡在北京五棵松地铁站，歌声来自北科的学生们。那时，他们刚刚结束新中国成立70周年广场联欢表演。

这支队伍中有很多学生会骨干默默为大家服务，周新富就是其中一名。大家对周新富印象深刻：每次训练，最早到达排练场地；每次搬水、搬物资，冲到最前面；雨天发雨具，最后一个给自己。

一名参加广场联欢表演的同学曾惊讶地说：“根本没想到周新富是校学生会副主席，传说中的‘学生会干部官僚作风’一点都没有”。

北科学生会去年共有53名骨干参与到新中国成立70周年庆祝活动中。他们在常规训练外承担了广场打点、物资补给等多项后勤保障工作。有人评价说，他们既是辛苦训练的“献礼者”，更是服务同学的“志愿者”。

2019年适逢五四运动100周年、新中国成立70周年，北科学生会组织以实际行动号召同学们不忘初心、牢记使命，勇于开拓进取，肩负青春使命。为此，学生会举办了“青春心向党·建功新时代”纪念五四运动100周年主题歌会、“五四薪火，激扬百年”青年知识竞赛等活动。

学生会还结合校庆67周年举办“虹贯满井 领跑百年”青春接力跑活动，将爱国与荣校相结合，提高集体认同感，深化学校归属感。学生会制作了原创歌曲《朱红画卷》向祖国母亲70华诞献礼，用“年轻”的方式传播澎湃的热情。

聚焦主责主业 构筑师生沟通桥梁

去年10月16日，北科学生活动中心219会议室传来热烈的讨论声，北科学生会骨干与信息办老师们正在这里就校园网问题举行座谈会。

学生会收集整理1400余份关于校园网的调查问卷，代表广大学生与信息办共讨论6次。12月5日，最新的路由器在五斋宿舍内完成安装。

塑胶篮球场、路灯照明、改版录取通知书……在北科，学生会从学生“自主维权”的角度出发，以校、院、班三级权益骨干为抓手，以日常收集的问题反馈为基础，定期开展部处见面会、走进部处等活动，并邀请各院系学生代表参与，全面倾听同学心声，客观真实地采集同学意见。

学生会不断丰富维权内容、拓宽维权渠道，以权益委员反馈为核心、以人人皆可提案的“提案大赛”为平台开展一系列权益维护工作。学生会还创新工作方法，积极探索构建“学生-学生会-学生”“学生会-相关部处-学生会”的双闭环七天权益反馈机制，针对学生集中反映的权益问题予以及时解决。

不仅如此，在校园里，学生会组织扮演着师生之桥的角色。依托“名师面对面”“学术人生”“我爱我师”评选、“研师亦友”评选等活动，构建起联系师生深厚情谊的纽带。

加强自身建设 提升骨干履职能力

瘦身，是近年北科学生会最大的变化之一。

“400、75”，这两个数字是去年和今年该校的学生会骨干数量，300余人减量的背后是学生会组织架构的蜕变。“现在人少了，活儿不仅没落下，反而更高效了”，减小的是人数，增大的是学生会干部的合力。

2019年5月，该校从学生会换届入手，由校党委副书记任学生会换届考察组组长，严格把控学生干部选拔。

在学生会主席团成员选拔过程中，参选者不仅学习成绩要求被提高至30%，而且要通过考察小组的资格审核、随机问答、无领导小组讨论、现场演讲等环节的“考验”，最终由广大学生代表投票选举产生。

在日常工作中，北科学生会组织积极指导各学院学生会、班级等组织机构，充分发挥“校、院、班”三级协作体系在推进改革中的联动优势，有效实现工作重心下移，让更贴近同学的院会、班级更好地发挥服务同学的作用。

北科学生会将改革范围扩大至院级学生会层面，坚持尊重学生的主体地位，积极推行“直接联系服务青年”“学生代表评议学生干部”“干部退出机制”“院会项目承办”等制度，让广大同学有更多机会参与和感受学生会的各项工作。

自动化学院学生会主席辛昱呈说：“院会可以承办校级项目，有效发挥学院学生干部积极性，精简人员让大家更有干劲！”

为尽快培养新一届校院学生会组织的综合能力，校学生会还开展了学生骨干培训营。培训营努力构建理论学习、实践锻炼和志愿服务相结合的三位一体的课程体系，邀请学校领导、思政课教师和知名校友作为导师为学生骨干全程授课，助力打造一支作风优良、素质过硬、能力全面、更有凝聚力、更有战斗力的队伍。

同时，为全面客观地评价各级学生会组织的工作实绩，深入推进学生会组织改革，北科学生会还开展各级学生会组织工作考核评价项目：学院学生会主席在学生代表全体会议上向全体学生代表作公开述职，学生代表作为考核人员，根据述职对学院学生会工作开展情况作出评价。

“我觉得学生会的工作是一种责任，我肩负着学校的信任、老师和同学们的信赖，更要强化自身，更好地为大家服务。”冶金学院学生会主席章宇娟说。

在北科2019年度十佳志愿者评选活动中有6名学生会组织骨干获奖，学生会骨干不仅在志愿活动中充分发挥先锋模范作用，在其他方面也有突出表现。在这里产生了中国大学生自强之星、国家奖学金获得者、感动北科十大新闻人物、北科青年五四奖章获得者……这直接展现了学生会组织干部素质，更突出体现了学生组织的育人功效。

北京科技大学团委书记苏栋告诉记者：“北科的学生会干部要做好工作作风、工作职能、工作路径、工作方法的转变，从学生干部转变为学生公仆，从活动的组织者转变为服务的提供者，从坐在办公室围着老师转变为到同学中去了解情况，使学生会真正成为同学们想得起、找得到、靠得住的力量。”

见习记者 杨宝光

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