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钟南山、李兰娟：学校复学，若出现个别病例无需恐慌

2020年04月23日08:56  来源：科技日报
 
原标题：钟南山、李兰娟：学校复学，若出现个别病例无需恐慌

　　钟南山、李兰娟和张文宏参加教育部疫情防控专家视频报告会指出——

　　学校复学，若出现个别病例无需恐慌

　　“我是积极支持复课的，但是要做够措施，保持一定的社交距离。”4月20日下午，在教育部主持召开的学校疫情防控专家报告视频会上，中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山强调，复学工作一定要往前推进。就算个别学校出现感染病例，也不奇怪，遇到问题及时处理，校内就不会大规模暴发疫情。

　　截至4月17日，我国所有省(区市)包括新疆生产建设兵团，都已至少明确了部分学段的开学时间，复学学生已经达到3500多万人。

　　如何做好常态化疫情防控下的校园疫情防控工作？教育部为全国教育系统的“战友”开了场阵容豪华的报告会，请来权威专家钟南山、中国工程院院士李兰娟和复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，为学校复学工作“把脉”。

　　较长时间内我国仍面临输入型风险

　　中国本土的新冠肺炎疫情传播已经基本阻断。但是，我国仍然面临较大的境外输入风险。

　　“初步来看，在小部分人群里，现在对新冠病毒有抗体的只有百分之几。真有大量输入型传染的话，我们肯定还是没有免疫性。”钟南山指出，中国的抗疫把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，以联防联控的机制取得了较好效果。但是，国际上疫情形势不容乐观，“外来的继发感染随时存在”。

　　有的国家，正处于疫情高峰频段；有的国家，高峰尚未到来，疫情还在进一步蔓延；还有的国家，由于目前的检测能力跟不上，其疫情态势是未知数。

　　“学校面临的最大风险，也是输入型风险。”张文宏说，“未来几个月，这个风险始终存在。”

　　输入型病例或会使得国内产生个别病例，一旦个别病例产生，就可能与学校发生关联。在大学，本地的学生晚上要回家；在中小学，家长会跟外界接触。还有一个问题，就是少量的无症状感染者。

　　不过，3位专家都明确指出，无论中国哪个城市出现病例，哪怕这个病例产生了小范围传播，甚至出现了超级传播者，都是正常的。

　　若校内出现1号病人，不是学校的责任

　　“学校的防控重点在于，不要让你的学校出现二代、三代甚至四代病例，形成连环感染。”张文宏直言，学校里若出现1号病例，责任一定不在学校。发现并诊断被关联感染的病例，是卫生和疾控系统的工作。但是，如果学校出现大批量的二次三次传播，那很可能就是学校的防疫工作没做好。

　　防控千万条，距离第一条。张文宏说，学校复学后，一定要让师生保持社交上的物理距离，并用替代性方案解决学生的社交需求。

　　如何保持距离？从教室到餐厅到宿舍，不同的场景，都该有相应的方案。在宿舍管理上，学生不能串门；在餐厅就餐，必须隔开距离；在教室上课，可以考虑一个班拆成两个，给学生更多空间……

　　张文宏也建议，学校应跟附近医院的发热门诊建立联系，一旦学生出现状况，可以送到指定医院诊断，形成管理闭环。

　　“学校的防控，一是要有社交距离，二是要有行之有效的应急防控流程。”张文宏说，只要严格遵循了流程，哪怕出现个别感染病例，也不会酿成严重后果。

　　李兰娟表态道，她积极支持复学，但学校复学时，一定要做到“底盘清楚”。要保证回校人里没有感染者，学校里面没有传染源。如果对重点地区回来的人有所担心，应该对其进行核酸检测甚至抗体检测。李兰娟指出，边境省份的学校更要提高警惕。

　　“保持距离，戴口罩，勤洗手，测体温……发现传染源立刻控制，把接触的人立刻隔离，不会造成大的扩散，无需恐慌。”李兰娟强调。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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