原标题：广东已对2100名返粤师生进行核酸检测 未见异常

记者22日从广东省政府新闻办举行的新闻发布会获悉，广东已对2100名疫情防控重点地区返粤的高三初三师生进行核酸检测，未发现异常情况。返校前广东将完成所有疫情防控重点地区返粤的高三初三师生的核酸检测。

经广东省新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，广东高三、初三年级学生于4月27日返校学习。据统计，全省4853所普通中学(含普通初中、高中)教职员工近50万人，第一批返校的高三、初三学生共187万多人。

广东各地政府已经按照每人每天配备2个口罩的要求，采购和筹备师生14天用的口罩，同时配备测温设备、消毒液、免洗洗手液等物资，保证学校做好疫情防控工作。目前，各地各校已经基本上配备足够疫情防护物资，供高三初三学生返校后使用14天。广州地区的高三初三学生自22日起可以通过“穗康”小程序预约购买20个口罩，无须摇号。

截至目前，所有中学都已设立了相对独立的临时隔离留观室。各地还加快完善和规范中小学卫生健康副校长的配备，同时，各地抽调卫生专业人员进驻学校，指导学校开展日常防控工作，确保每所学校至少有1名医护人员。

广东省教育厅副厅长王创介绍，广东制定完善教学、就餐、住宿等人员聚集性活动的行为规范、过程规范。制定错时作息表，实行错峰上课、错时分餐、分散用餐。指定学生课外活动区域、进出线路，引导学生错时分区活动。科学制定教学计划，做好返校后课堂教学与线上教育的衔接。(记者郑天虹 杨淑馨)

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