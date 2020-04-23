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武汉给民办教育机构发放补贴

另有减免租金缓交税款等多项扶持

2020年04月23日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　本报武汉4月22日电  （记者田豆豆）新冠肺炎疫情期间，武汉市各级各类民办教育机构全面停止了线下教育活动，绝大部分民办中小学、中等职业学校、幼儿园等基本失去收入来源。为帮助民办教育机构渡过难关，21日，武汉市教育局等部门出台措施，给予民办教育机构疫情防控专项补贴、减免房屋租金、缓交税款等多项扶持。

　　武汉市将按照民办幼儿园每班4000元，民办中小学、中职学校每班3000元的标准，给予改善卫生基础设施和防疫物资配备专项一次性补贴，保障疫情防控期间和正式复学、开园后新冠肺炎疫情防控工作的开展。

　　民办教育机构因受疫情影响不能按期办理纳税申报的，可依法申请办理延期申报。2020年2月至6月，免征民办教育机构基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分，符合规定的民办教育机构所缴纳的职工基本医疗保险费（不含生育保险）单位缴费减半征收。减免期结束后，继续执行阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率政策至2021年4月30日。

　　因疫情影响导致办学运营发生困难的民办教育机构，可申请缓缴2020年2月至6月住房公积金。

　　对满足条件且裁员（减员）率不高于5.5%的民办教育机构，按机构及其职工上年度缴纳失业保险费的100%予以返还。裁员（减员）率高于5.5%的民办教育机构，按70%予以返还。参保职工500人（含）以下的民办教育机构，可直接按100%予以返还。

　　水、电、气欠费不停供，免收滞纳金。目前执行工业用水、用天然气价格的民办教育机构，2020年1月1日至6月30日期间价格下调10%。对民办教育机构用电、用水、用气等，实行“欠费不停供”措施。疫情结束3个月内，由机构补缴缓缴的各项费用，免收滞纳金。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月23日 04 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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