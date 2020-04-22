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第51个世界地球日，地大（北京）开展系列线上科普活动

2020年04月22日16:21  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月22日电 今天是第51个世界地球日，主题为“珍爱地球 人与自然和谐共生”。中国地质大学（北京）近期举办地球科学文化节，以线上方式开展了为期一周的系列活动。

据悉，4月20日至26日，该校组织开展“地球科学知识答题竞赛”系列活动，面向师生群体普及地球科学知识，旨在提升师生地球科学知识水平，倡导全校共同关注、保护地球。

“地球科学知识答题竞赛”相关问题截图（学校供图）

同时，学校近期还发布多篇野生动物原创科普文章，多角度引导师生建立正确的自然资源观。活动期间，学校开设了地球环境主题摄影展、举行环境保护主题摄影和绘画比赛等，鼓励师生通过手中的镜头去发现和记录地球之美、用画笔绘制环保蓝图，强化环境保护意识，动员大家参与到环保运动中，通过绿色低碳生活，改善地球环境。

“作为地球大家庭的一份子，人类必须学会与自然和谐共处。作为地大的学生，争做地球科学的先锋，我们义不容辞。”地球科学与资源学院学生罗一力在参与了系列活动后感慨说。

据介绍，作为中国地质大学（北京）的品牌活动，地球科学文化节至今已举办14届。活动以“世界地球日”为载体，不断创新展示形式，拓宽宣传阵地，推介兼具时代性、艺术性的科普宣传作品，倡导生态文明理念。（李依环 吕松卓）

(责编：李依环、熊旭)
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