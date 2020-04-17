陕西安置近千名贫困人员就业就学

23岁的朱宝明和18岁的丁礼乐这两天一直乐得合不拢嘴。朱宝明乐的是他终于参加工作了。丁礼乐高兴的是他可以免费上一个毕业后不愁工作的职业学校了。

4月9日，陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建集团”）在陕西省安康市举行帮扶建档立卡贫困人员就业就学启动仪式，60多名建档立卡贫困人员将在该集团接受岗前培训，并陆续走上工作岗位。

连日来，陕建集团先后在西安、汉中、宝鸡、咸阳等地举行了类似的活动，并已安置了近千名贫困人员就业就学。

2020年是脱贫攻坚决战决胜年，突如其来的新冠肺炎疫情使就业形势更加严峻，对于贫困家庭来说尤其困难。陕西省人社部门统计数据显示，全省目前的贫困人口中，有劳动能力和劳动意向的共有7224人。

鉴于此，陕建集团自觉肩负起国企社会责任，决定开展帮扶陕西全省建档立卡贫困人员就业行动，帮扶行动就在这7224人中展开。

3月24日，陕建集团召开帮扶全省建档立卡贫困人员就业工作部署推进会，制订工作方案，组织集团所属32家单位，对全省11个地市尚未脱贫、未就业的建档立卡贫困人员进行全面摸底。针对有就业意向的贫困人员，按照就地就近原则，分类安置工作。对于其中24岁以下有就学意向的年轻人，则由集团安排他们到陕西建设技师学院免费上学。

陕建集团工会主席刘小强说，集团半个月来共派出11支工作队177个扶贫小组共553人，对11个地市的96个县区、613个乡镇、1537个行政村的7224名建档立卡贫困人员，通过电话和上门进行了全部排查，之后根据掌握的情况，因人设岗、就地就近帮他们就业，或统一安排入学。

截至4月12日，累计898人达成就业意向、54人有就学意向，合计952人，占7224人的13.18%。其中，602名建档立卡贫困人员已正式上岗，54名学生入学通知书已发放到位。

今年23岁的朱宝明，家住安康市旬阳县神河镇王义沟村。他两年前从职业学院毕业后，找工作屡屡碰壁，而这两年，家中又逢父亲病逝、母亲突发重病。在此次帮扶中，他被陕建集团安排到安康高新区路网项目部工作，并指定了资深测量员教他学习测量技术。陕建集团还决定，等他母亲康复后，将安排她到项目部做帮厨和保洁工作。

在本次帮扶行动中，获益的还有全省54名建档立卡贫困户学生，家住安康市汉滨区五里镇的丁礼乐就是其中之一。4月9日，18岁的丁礼乐收到了陕西建设技师学院的入学通知书。他在上学期间，不仅学费住宿费全免，每年还有3000元的生活费补助，同时还有陕建集团“保证毕业后就业”的承诺。

据了解，由陕建集团安排到学校免费上学的54名学生，均享有生活费补助。其中，初中毕业的读3年，高中毕业的读两年，毕业后为中级工或高级工，在陕建或其它单位就业都不成问题。

陕建集团人力资源部部长陈宝斌介绍说，接下来陕建将以能力提升为重点，定期组织开展各项技能培训、实操演练，使每一位到陕建工作的工友都能熟练掌握一门技能；创新扶贫方式，在就业扶贫和就学扶贫的基础上，进一步拓展农产品销售渠道、创新旅游扶贫，为一些不能离家的贫困户提供收入来源，让从事种养业的贫困户恢复生产能力。

记者 黄博

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