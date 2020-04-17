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饱含理想与情怀的青春穿越

2020年04月17日08:28  来源：中国青年报
 

“大漠孤烟直，长河落日圆——这是我对新疆最初的想象。大巴扎，椒麻鸡，如今我已爱上这片热土。”2018级辽宁大学研究生支教团（以下简称“辽大研支团”）成员赵晓彤的支教感悟，道出了成员们共同的心声。从辽宁沈阳到3600公里外的新疆库尔勒市英下乡，辽大研支团完成了一次饱含理想与情怀的青春穿越。

过去14年间，123名辽大研支团成员分14批次接力奔赴新疆支教，在库尔勒市第二中学、实验中学、第六小学留下青春足迹。

正在支教期的辽大研支团队长薛航负责库尔勒市实验中学高一、高二年级的英语教学。新冠肺炎疫情期间，停课不停学。身在辽宁的薛航一周要上18节网课，需要集体备课两次，每天平均批改作业130份。在他看来，带着热爱和责任坚持下去，才能实现人生价值。

虽然年纪轻轻，但辽大研支团成员董硕凡被学生亲切地称为“董妈”。2016年9月，她来到库尔勒市第二中学支教，这里大多是维吾尔族学生。除了教七年级学生英语，她还在周末担任舞蹈特长班教师。

在众多学生中，董硕凡注意到，学生小红（化名）经常不写作业，还喜欢在课上捣乱。通过了解，她得知，小红从小就不在母亲身边，她之所以在董老师面前肆无忌惮，是想引起董老师的关注，让她跟自己多说几句话。

董硕凡得知情况后心里酸酸的，也把更多精力花在小红身上，经常利用课余时间和她交流，耐心辅导她的功课。小红的英语成绩因此有了很大提升。

每逢周末，她总会去找董硕凡。“董妈，你周末放假去哪啊？我晚上可以去找你玩吗？”“大学的生活是什么样的，会很好玩吗？”

“我是您的学生，也是您的女儿，我们都不太擅长道别，我爱您妈妈……”董硕凡支教期满后，收到小红写给她的信：“虽然我没有妈妈，却因为您懂得了母爱的伟大，我多想叫您一声妈妈。”

像董硕凡一样，辽大研支团成员李姝仪也凭借自己对学生的负责与担当，赢得了学生的信任。

李姝仪在库尔勒市第二中学初中双语班支教，负责教维吾尔族学生汉语。这项工作让李姝仪既兴奋又紧张。她上课前设想了许多可能遇到的困难，但现实情况还是让她措手不及，“有的学生一点儿汉语都不会，学生的知识水平差距也比较极大。”

李姝仪决定从最基础的拼音教起，带着学生反复诵读，一点点解释词语含义。从发音到诵读，再到书写；从朗读课文到了解词句意思，再到分析作者观点；从简单的句子到白话文，再到古诗……看着学生们从听不懂课、一脸茫然，到能够跟上学习进度、完成作业，李姝仪很是自豪。

她和学生的距离也在一步步拉近，越来越多的学生常来办公室找她谈心。“支教真的是一次宝贵的人生经历”。李姝仪说。

事实上，支教不仅使研支团成员收获了一次宝贵的人生经历，也改变了一些孩子的人生轨迹。

辽大研支团成员李芊芊2017年在库尔勒市第六小学支教。“第一天上课我就注意到一个三年级的少数民族孩子小明（化名），孩子瘦弱、驼背，短短的头发、黝黑的皮肤，穿着脏兮兮的衣服，而且性格内向，上课做游戏也不敢参与。”

经了解，李芊芊得知孩子的父亲长期酗酒，导致小明从小缺乏安全感。

一天下课，李芊芊发现小明穿着不合脚的凉鞋，10个脚趾伸出鞋踩在地面上。于是，在放学回家的路上，李芊芊将小明领进鞋店，想为孩子挑选一双运动鞋。当小明选了一双粉色的运动鞋时，李芊芊才知道，小明竟然是个女孩。

上课时，李芊芊发现小明的文化水平其实连一年级都不到，还不会写字。于是李芊芊买了字帖一笔一画地教她，而且会要求她在科学课上参与实验活动。

李芊芊告诉小明，每个人都要表达自己的想法，这样其他人才能了解你。慢慢地，小明的性格变得开朗起来，还会主动到办公室找李芊芊说心里话。

李芊芊感叹，孩子就像一张白纸，要多鼓励，引导他们做一个善良、有正能量的人。

离别时，研支团成员写下寄语：“同学们，老师的离开不是结束，你们要牢记老师平日对你们的教诲，努力做一个快乐、善良、正直、优秀的人，愿你们童真永在，拥有幸福人生。”

记者 王晨

(责编：何淼、岳弘彬)
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