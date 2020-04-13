原标题：湘潭市岳塘街道：强化“三措”抓实复学靠前监督

为切实保障复教复学期间师生身体健康，维护正常的教育教学秩序。近日在湖南省湘潭市岳塘区岳塘街道，由瓦窑塘社区、学校、社会组织三方合力以“培、查、督”三大措施促进校园安全稳定，抓实靠前监督为复教复学保驾护航。

“在学校的防控措施到位之前不开学，街道联合驻街道企业和学校将围绕开学第一课开展系列培训”岳塘街道党工委书记钟征介绍道。瓦窑塘社区共有5所小学和中心幼儿园，准备近期复学。针对疫情防控工作要求，由市、区、街三级组成小分队指导复教复学期间各项防控工作，提供全方位的组织保障和积极组织教师开展疫情防控知识培训等。湖南湘钢瑞安保安服务有限公司专业技术人员对学校行政人员、年级组长、保安师傅等进行红外线电子测温仪使用培训，守好学校最关键的第一道防线。开学后教师要以疫情防控为主要内容上好复教复学第一堂课，在学生中开展“防疫有我”“战疫中成长”等活动，提高学生应对疫情的防控能力和责任担当。

全面检查，严把六道关，构牢安全“防护栅”。为保障学生复学学校食堂食品安全，街道所先后三次加派执法人员对湘钢一校中学、湘钢三校食堂进行全方位、多角度的检查，严把食品加工制作六道关：从业人员健康关、操作间环境卫生关、食材进货查验关、加工操作规范关、就餐区域设置关、餐饮具清洗消毒关，从源头到餐桌的各个环节进行了隐患排查和现场指导。

“通过监督检查，发现辖区内有学校还存在口罩、体温枪、消毒液等防疫物资缺口大，部分学校疫情防控工作存在薄弱环节等突出问题。”街道纪工委书记表示，已督促学校加强沟通协调，配齐配足防疫防控物资，及时制定全市错峰返校开学工作方案。瓦窑塘社区了解到学校的复学防疫物资有缺口之后通过协调，已为学校协调了84消毒液200斤、酒精10瓶、体温枪3把等急需物资，同时，主动联系湘钢物业，已在校园内进行了一次全面消杀工作，并拟在后期再次进行消杀，确保师生健康。下一步街道复教复学督查小组还将不定期到各个校点进行监督检查，确保校园防疫工作落实到位。（ 文：唐竞茜）

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