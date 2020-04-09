宁波大学启动“千校万岗·就业有位来”专场线上招聘

人民网北京4月9日电 （记者何淼）4月8日，由共青团中央主办，宁波大学承办的“千校万岗·就业有位来”专场线上招聘会，通过网络平台正式启动。

“千校万岗·就业有位来”线上招聘会是共青团中央立足疫情期间解决高校毕业生就业问题的举措之一。此次宁波大学专场线上招聘会在共青团中央、共青团江苏省委指导下，于4月8日前接受报名，截止活动当天共有4442名学生参加，投递简历10311份，参与企业787家，提供就业职位2895个。

企业HR在线面试，完全实现“零接触”求职应聘（校方供图）

据介绍，招聘会全程采用网络报名、网上选岗、远程面试等方式进行，省内高校毕业生、城乡未就业青年可通过扫描二维码线上查看招聘信息、投递简历、求职应聘，活动当天企业HR在线面试，完全实现“零接触”求职应聘。

16级应用心理学李进国在此次线上招聘中，共投递了16份简历，他表示在考研复习时错过了去年的秋招，疫情影响下目前考研结果还未确定导致今年空档期特别长，在“金三银四”的春招高峰期一定要两手准备把握机会。同级英语专业的李瑶则非常的感谢学校给毕业生提供这么优质的平台，感谢老师建立的百分百就业群，帮助自己提升在办公软件应用、英语表达、面试技巧等方面的综合素质。

宁波大学16级应用心理学专业李进国参加线上招聘会（校方供图）

据了解，由相关部门组织的线上招聘会很大程度上缓解了毕业生的心理压力和实际压力，平台上提供的各种招聘信息对毕业生帮助极大。16级政治学与行政学专业的庞超说，“我们投简历的时候都觉得特别放心、安全，疫情虽然导致了很多困难，但是国家、学校都在帮助我们共同想办法，感觉特别暖心。”

“千校万岗”活动对于贫困家庭的学生特别有帮助，16级自动化专业的陈盈惠表示，“我就是在政府、学校的关心和帮助下找到的工作，以后一定要努力奋斗，怀着一颗感恩之心，才能不辜负那么多关心和帮助过自己的人。”

(责编：何淼、熊旭)