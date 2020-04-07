北京舞蹈学院院长郭磊：确保艺考工作公平公正顺利进行

人民网北京4月7日电（孙竞）教育部近日部署做好2020年艺术类专业招生考试工作，明确高校要科学研究论证后，要尽可能减少校考专业范围。北京舞蹈学院院长郭磊表示，学校研究决定不等不拖，主动作为，按照“一校一策、一考一策”的工作原则，在抓好疫情防控的前提下，统筹谋划如何做好招生校考工作。

北京舞蹈学院院长郭磊 （校方供图）

郭磊介绍，学校坚持以考生为本，及时回应考生关切，安抚考生情绪，在学校官网、官微等宣传平台主动向社会发布《北京舞蹈学院关于延期组织2020年本科招生专业考试工作的通知》等系列招生考试相关信息，并运用学校招生系统与每一位考生以短信方式通知到位，保障与考生沟通畅通。同时，紧锣密鼓地制定了《北京舞蹈学院2020本科招生考试延考工作方案》并上报审核。

根据疫情防控形势，北京舞蹈学院2020年招生考试拟进行如下调整：一是拟调整考试方式与录取原则，减少现场考生总数。鉴于校园空间有限，现场校考蕴含较大聚集风险，经反复权衡利弊，学校决定取消戏剧影视美术设计专业、艺术管理专业和港澳台侨考生的现场考试。同时调整录取原则，综合使用省统考美术类成绩、视频报送、高考文化课成绩等方式录取。调整后只保留舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、舞蹈教育四个舞蹈类专业的考生参加现场考试。二是优化现场考试内容与流程，减少现场考生聚集。根据疫情发展情况，学校将根据教育部和北京市的统一部署择日实施校考，拟对现场考试内容和流程进行优化调整，只保留核心专业能力测试环节。根据专业选拔特点和内容，将大部分考试环节缩短为一试。同时调整各专业考试现场流程，采取分时、分批、分流的方法完成校考，将原计划两周的现场考试时间减少到一周之内全部完成，最大程度减少现场考生聚集风险，确保考生健康安全。

鉴于疫情发展还存在不确定因素，学校制定了两套工作预案，后期将根据疫情发展情况决定是否启用：一是在湖北疫情还不适于考生外出的情况下，计划在武汉设立现场考点，以视频直播方式完成考试。二是在北京疫情防控还没有缓解的情况下，计划设立1-3个外地现场考点，派出招生考试小组完成考试。设立范围考虑华东、西南和东北地区。

郭磊介绍表示，学校将根据下一步的指导意见，最终决定最有利于考生的方案，制定并发布《2020年北京舞蹈学院本科延考招生简章》，尽早帮助考生备考。

“北舞在特殊时期采取了特殊举措，尽管制定了详细预案，在后续工作中可能还会有意想不到的情况与困难，学校一定全力以赴，精心运作，确保此次艺考工作公平公正地顺利进行。”郭磊最后说。

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