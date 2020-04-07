教育部：坚决维护在陆台生合法权益 在台陆生正当权益也应得到切实保障

教育部港澳台办负责人日前接受记者采访时表示，新冠肺炎疫情发生后，教育部高度重视在大陆就读台湾学生情况，采取切实有效措施保障台生的合法权益。对于因台湾方面原因而导致在台湾就读的大陆学生无法返台的情况，要求台湾当局切实负起责任，保障陆生的正当就学权益。

疫情发生后，教育部要求大陆各高校精准了解每位在读台湾学生情况，落实属地防疫措施，提醒台生做好自身防护，组织开展线上教学，确保台生健康有保障，“停课不停学”。很多高校还为台生推出了一系列暖心举措，如建立台生健康档案、启动远程心理咨询服务、推出个性化课程、组织摄影绘画及参加社区公益活动等，丰富了台生的学习生活。有的台生还在确保安全的前提下，就近开展社区志愿服务，为居民普及防疫知识，为抗击疫情贡献了自己的力量。目前，在陆台生无一感染。下一步，大陆高校将根据疫情防控工作需要合理确定开学时间，将台生防疫工作纳入联防联控整体防控机制，确保台生身体健康。

2月6日，台湾当局宣布暂停大陆居民赴台，而台湾各高校已于2月底至3月初陆续开学，使得大多数在台湾就读学历的大陆学生无法正常返校。此举严重损害了在台湾高校就读大陆学生的正当权益。对于近一段时间以来广大陆生的强烈诉求，台湾当局仍漠然处之、无动于衷、听之任之、无所作为。与此同时，台湾有关高校没有为陆生争取到应有的返校就读权利，甚至试图将陆生推出校园、推卸责任。我们敦促台湾当局立即改变针对陆生的不合理限制，不应片面强调防疫而罔顾陆生返校就学权利。在陆生无法返校或延期返校的情况下，台湾有关高校应当重视陆生学杂费及住宿费减免，提升网课开课数量和质量等方面的诉求，采取补救措施，合理解决陆生就学和生活面临的实际问题。

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